Flash - zdjęcia figurek zdradzają obecność ważnych postaci

DC/Warner Bros.

Flash to nadchodzące widowisko o tytułowym bohaterze znanym z komiksów DC. Fabuła widowiska trzymana jest w tajemnicy, ale w ostatnim czasie otrzymaliśmy przecieki związane chociażby z tym, kto będzie głównym antagonistą produkcji. Według plotek, będzie nim Dark Flash, mroczna wersja tytułowej postaci.

To jednak nie wszystkie wariatny Flasha, które zobaczymy, bo prócz właściwej wersji pojawi się jeszcze inny Barry Allen w nieco innym kostiumie. Zdjęcie figurek Funko POP! ujawnia, że w filmie powrócą też znani bohaterowie z poprzednich filmów DC - Generał Zod, Batman Bena Afflecka i Wonder Woman. Są też ogłoszeni wcześniej Batman Michaela Keatona i Supergirl, jak również zobaczyć możemy figurkę Iris West. Zobaczcie:

https://twitter.com/hollywoodhandle/status/1620257011584876545

Czy to oznacza, że Wonder Woman ostatecznie dostanie swoje cameo? Spekulowano wcześniej, że nowe władze DC Studios chcą odciąć się od tych wersji jak najszybciej, aby móc płynnie wprowadzić widzów do restartu tego uniwersum. Powstanie figurki nie musi niczego oznaczać, ale dziwna byłaby sytuacja, gdyby fani dostali kolekcjonerską zabawkę z postacią, której nie było w widowisku.

Premiera 16 czerwca 2023 roku.