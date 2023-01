DCU - całkowity reboot i młodzi aktorzy w głównych rolach? Dave Bautista mógł się wygadać

fot. materiały prasowe

Nowi szefowie uniwersum DCU, James Gunn i Peter Safran zapowiadali wcześniej, że jeszcze w styczniu poznamy plany na nowe filmowe uniwersum. Czasu dużo im nie zostało, ale zanim oficjalnie poznamy pierwsze ogłoszenia, prawdopodobnie pierwsze konkrety zdradził Dave Bautista, aktor współpracujący z Gunnem przy okazji serii Strażnicy Galaktyki w MCU.

Wcześniej pojawiały się tylko informacje na temat tego, że powstanie nowy film o Supermanie z innym aktorem, a zatem nie wróci do grania tej postaci Henry Cavill. Nie ma też w planach w najbliższym czasie filmu o Wonder Woman, a rola ta też przypadnie innej aktorce niż Gal Gadot. Jak jednak dokładnie będzie wyglądał nowy plan na uniwersum? Czy będzie to całkowity restart, a może tylko połowiczny reboot? Dave Bautista powiedział w jednym z wywiadów, że Gunn zdradził mu, że planuje pełny reboot.

Aktor ujawnił, że rozmawiał z Gunnem i jego zdaniem nowi szefowie DC Studios chcą zacząć wszystko od zera, zatrudniając młodszych aktorów i proponując świeższe projekty. Jego zdaniem jest to odpowiednia droga. Czy zatem Bautista wygadał się, czy może to tylko jego interpretacja słów Gunna? Powinniśmy dowiedzieć się niebawem.

