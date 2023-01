DC - kiedy pierwsze ogłoszenia o superbohaterskich projektach? Jest data

Warner Bros.

W listopadzie 2022 roku James Gunn i Peter Safran zostali nowymi szefami DC Studios. Ich zadaniem jest kierowanie filmowym i serialowym uniwersum oraz animacjami, co przypomina funkcję, którą pełni Kevin Feige w Kinowym Uniwersum Marvela (MCU). Gunn skupia się na stronie kreatywnej, a Safran na biznesowej i dystrybucyjnej. Pierwsze decyzje tego duetu nie spodobały się fanom DC - ogłoszono, że Wonder Woman 3 nie powstanie, a Henry Cavill nie wróci do roli Supermana. Ponadto skasowano seriale Doom Patrol i Titans. Do tego Gunn potwierdził, że reboot Batmana będzie miał kluczowe znaczenie w nowym wydaniu filmowego uniwersum.

Natomiast do tej pory nie ogłoszono, jakie konkretne plany Gunn i Safran mają dla uniwersum DC. Ma to się zmienić po jutrzejszym dniu. 31 stycznia ma pojawić się pierwsza zapowiedź od DC Studios, którą potwierdził influencer Matt Ramos na swoim Twitterze:

James Gunn już wcześniej informował, że pod koniec stycznia ogłoszą nowe wiadomości związane z przyszłością uniwersum DC. Plany duetu obejmują od ośmiu do dziesięciu lat, ale we wtorek mają przedstawić tylko kilka z tych projektów. Możliwe, że chodzi o filmy, ale również mogą pojawić się informacje o serialach, animacjach lub grach.

Fani liczą, że wśród zapowiedzi znajdą się informacje o nowym filmie o Supermanie, do którego scenariusz napisze James Gunn. Ma on opowiedzieć o młodym Supermanie, w którego wcieli się nowy aktor. Produkcja ma przedstawić historię początków jego pracy jako reporter w Metropolis, ale nie będzie to geneza postaci.

Raczej nie powinniśmy się spodziewać ogłoszenia obsady lub nazwisk reżyserów lub scenarzystów przyszłych projektów, ponieważ jest na to za wcześnie. Najpierw musimy się dowiedzieć czy czeka nas restart czy kontynuacja DCEU, a następnie przyjdzie czas na zbudowanie koncepcji harmonogramu produkcji, aby móc negocjować kontrakty. Dodatkowo do kin muszą wejść filmy DC, które zostały nakręcone jeszcze przed objęciem kierownictwa przez Gunna i Safrana - Shazam! Gniew bogów, Flash i Aquaman i Zaginione Królestwo.

