Foggy Nelson i Karen Page powrócą w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Oto intro serialu MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W nocy premierę miały pierwsze dwa odcinki serialu Daredevil: Odrodzenie. Początkowa sekwencja od razu wywołała wiele kontrowersji wśród fanów, którzy w sieci dyskutują o zasadności uśmiercenia jednej z najważniejszych postaci z mitologii Daredevila. Chodzi oczywiście o Foggy'ego Nelsona, w którego wcielał się Elden Henson. Wszystko wskazuje na to, że Foggy został zamordowany przez Bullseye'a i wydawałoby się, że już tej postaci nie zobaczymy na ekranie. Takie myślenie jest błędne, ponieważ zdaniem szefa Marvela ds. streamingu, telewizji i animacji, ma on powrócić w 2. sezonie.

Daredevil: Odrodzenie: sezon 1 - recenzja

Foggy Nelson i Karen Page powrócą w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie

Brad Winderbaum w rozmowie z Phase Zero potwierdził, że zarówno Elden Henson jak i Deborah Ann Woll powrócą w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie jako Foggy Nelson i Karen Page.

Bez wchodzenia w spoilery - Deborah i Elden wrócą w 2. sezonie. Oni są nieodłączni od Matta. Moim zdaniem nie da się zrobić historii o Murdocku bez ich dwojga, dlatego jestem podekscytowany 2. sezonem.

Skomentował on również decyzję o uśmierceniu Foggy'ego, która wielu fanom się nie spodobała.

To nie było coś błahego. Doprowadziło to do wielu gorących debat, wielu nieprzespanych nocy. Szczerze mówiąc, to nikt nie chciał tego zrobić, w tym i ja. W pewnym momencie jednak zrozumieliśmy, że to musiało się stać. Historia tego potrzebowała. Matt musiał zmierzyć się ze swoimi demonami, które mogłaby wybudzić tylko taka sytuacja. Przy okazji jest to coś, co zdarzyło się w komiksach. Patrząc na nie - cena przemocy jest czymś, co go napędza i rzuca mu wyzwanie.

Powyższy wywiad był opublikowany jeszcze przed premierą pierwszych dwóch odcinków, więc możliwe, że doszło tu do małego przekłamania celem utrzymania tajemnicy. Jeśli jednak Foggy powróci w 2. sezonie, to może to zrobić na przykład za pośrednictwem retrospekcji. Istnieje też inne rozwiązanie, które zastosowano w komiksach. W nim Foggy Nelson trafił po upozorowaniu śmierci do programu ochrony świadków.

Nowe intro do Daredevil: Odrodzenie

W sieci zadebiutowało też nowe intro do serialu, które możecie obejrzeć poniżej. Różni się od oryginału Netflixa, ale oferuje podobne doznania audiowizualne i symbolikę stojącą za obrazem.

