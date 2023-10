For All Mankind - pełny zwiastun 4. sezonu. Na Marsie idylla, lecz jest nowe źródło konfliktów

Apple TV+

Na Comic Conie w Nowym Jorku Apple TV+ w końcu zaprezentowało oficjalny, pełny zwiastun 4. sezonu serialu For All Mankind. Zgodnie z oczekiwaniami i tradycją ekranowej opowieści akcja nadchodzącej odsłony serii ma rozgrywać się 8 lat po wydarzeniach ukazanych w poprzedniej części - tym razem będzie to rok 2003. Ze zwiastuna wynika, że w rozrastającej się marsjańskiej bazie Szczęśliwa Dolina zapanował relatywny spokój, a dotychczasowi wrogowie zaczęli ze sobą współpracować.

Rzecz w tym, że programy kosmiczne poszczególnych krajów skupiają się teraz na poszukiwaniu i wydobywaniu cennych surowców z asteroid Układu Słonecznego - to właśnie ten wyścig jest potencjalnym źródłem konfliktów pomiędzy państwami, jak i mieszkańcami Szczęśliwej Doliny.

For All Mankind - zwiastun 4. sezonu serialu Apple TV+

W obsadzie wracają Joel Kinnaman (Ed Baldwin), Wrenn Schmidt (Margo Madison), Krys Marshall (Danielle Poole), Edi Gathegi (Dev Ayesa), Cynthy Wu (Kelly Baldwin), Coral Peña (Aleida Rosales) i portretujący Siergieja Nikulowa Piotr Adamczyk. Dołączyli do niej natomiast Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern i Svetlana Efremova.

Pierwszy odcinek 4. sezonu For All Mankind trafi na Apple TV+ 10 listopada. Kolejne odsłony rozpisanego na 10 części sezonu będą emitowane co tydzień do 12 stycznia.