For All Mankind - będzie 3. sezon serialu Apple TV+

fot. Apple

Na prawie trzy miesiące przed premierą 2. sezonu serialu For All Mankind Apple TV+ ogłosiło oficjalne przedłużenie projektu na kolejną odsłonę. W produkcji występują Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt i Jodi Balfour. W 2. sezonie do obsady dołączyli Cynthy Wu jako Kelly, córka astronauty, Coral Peña jako dorosła Aleida Rosales, która została wprowadzona w 1. sezonie, oraz Casey W. Johnson jako Danny Stevens, syn astronautów Gordo i Tracy. Twórcami projektu są Ronald D. Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi.

Źródło: Apple

For All Mankind pokazuje alternatywną historię, w której to przedstawiciele Związku Radzieckiego jako pierwsi wylądowali na Księżycu, nie Amerykanie. Wyścig kosmiczny trwa dalej i Stany Zjednoczone chcą przegonić Sowietów, jednak nie jest to łatwe, gdy cały czas zmieniają się priorytetowe plany rządu dotyczące podboju kosmosu. Drugi sezon dramatu rozpoczyna się dekadę później, w 1983 roku. To apogeum zimnej wojny, a napięcia między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR osiągają szczyt. Ronald Reagan jest prezydentem, a ambicje nauki i eksploracji kosmosu są zagrożone, gdy Amerykanie i Sowieci idą łeb w łeb, by kontrolować miejsca bogate w zasoby na Księżycu.

For All Mankind - premiera 2. sezonu 19 lutego.