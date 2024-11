Aktorka z Forrest Gumpa broni bohaterkę. "Nie! Nie o to chodziło!"

Fot. Materiały prasowe

Wiele osób uważa, że śmierć Jenny w filmie Forrest Gump miała być karą dla bohaterki za to, że prowadziła wcześniej życie pełne narkotyków, prostytucji i zabawy. Robin Wright, która się w nią wcieliła, została spytana w rozmowie z The New York Times, co sądzi o tej teorii.

Nie! Nie o to chodziło! Ludzie mówili, że jest dla Forresta niczym Voldemort. Nie wybrałabym takiego odniesienia, ale rzeczywiście była samolubna. Nie sądzę, żeby dostanie AIDS było dla niej karą. Miała wielu partnerów – to był egoizm, jaki wyrządziła Forrestowi.

Był w niej zakochany od pierwszego dnia. A ona była lekkomyślna, brała narkotyki i sypiała z Czarną Panterą. Później zachorowała i powiedziała: "To twoje dziecko, ale umieram". A on wciąż przyjął ją z powrotem i stwierdził: "Zaopiekuję się tobą". To najsłodsza historia miłosna, jaka może być.

W ostatnich latach rozmowy na temat tego, że Jenny była antagonistką w tej historii, stały się trochę bardziej zniuansowane. Widzowie zaczęli brać również pod uwagę jej przeszłość i dzieciństwo, które ich zdaniem stawiały ją w trochę lepszym świetle.

