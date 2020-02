Fortnite - Deadpool trafił do gry. Zobacz zwiastun nowego sezonu rozgrywek

Fortnite doczekało się kolejnego sezonu rozgrywek. Gracze, jak przy każdej tego typu aktualizacji, mogą oczekiwać pewnych zmian na mapie, kosmetycznych przedmiotów do zdobycia, a także przepustki, która pozwoli na odblokowanie wielu cyfrowych bonusów. Wśród nich nie zabraknie też skórek dla postaci, a jedną z nich będzie... Deadpool.

Popularny bohater pojawia się w zwiastunie nowej przepustki. Do sieci trafiają też pierwsze materiały, które pokazują go bezpośrednio w grze. Zobaczcie sami, jak Deadpool prezentuje się w Fortnite.

Oczywiście, nie zabrakło też bardziej ogólnego zwiastuna nowego sezonu.

Nie jest to pierwsza współpraca Epic Games i Marvela. Wcześniej w grze dostępne były tymczasowe wydarzenia, w ramach których gracze mogli zmierzyć się z Thanosem i wykorzystać bronie Avengersów. Tym razem jednak jest tu możliwość odblokowania skórki Deadpoola na stałe - jeśli zdobędziecie go w czasie trwania obecnego sezonu, to zostanie on na waszym koncie nawet po jego zakończeniu.