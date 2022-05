Dying Light z darmowym ulepszeniem do The Following Enhanced Edition. Techland robi prezent graczom

fot. Techland

Polska firma Techland postanowiła przygotować niespodziankę dla wszystkich posiadaczy ich gry Dying Light w podstawowej wersji. Mogą oni bezpłatnie ulepszyć posiadaną produkcję do wersji The Following Enhanced Edition. Przypomnijmy, że wydanie to zawiera duże, fabularne rozszerzenie (swego czasu zebrało ono naprawdę świetne oceny w recenzjach) oraz pakiet pomniejszych DLC.

Ta wyjątkowa oferta dostępna jest na wszystkich platformach, na których dostępne jest pierwsze Dying Light, czyli PC, PlayStation 4 i Xbox One, a także PS5 i Xbox Series S/X dzięki kompatybilności wstecznej. By skorzystać z promocji, wystarczy zainstalować grę, a następnie wybrać w głównym menu odpowiednią zakładkę. Wygląda również na to, że akcja nie ma ograniczeń i nie musicie się z tym śpieszyć - w tweecie nie wspomniano bowiem o żadnym okienku czasowym.

https://twitter.com/DyingLightGame/status/1522199589280964609

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.