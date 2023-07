Fortnite i crossover z kolejnym anime. Do gry mają trafić bohaterowie Jujutsu Kaisen

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że już niebawem do świata Fortnite zawitają kolejne postacie znane z mangi i anime. Tym razem mowa o bohaterach Jujtsu Kaisen, a więc popularnej produkcji, której drugi sezon niedawno miał swoją premierę. Zgodnie z przeciekiem, jaki pojawił się na twitterowym profilu BarbieharpFN (później potwierdzonym przez innych insiderów zajmujących się produkcją studia Epic Games), do gry mają trafić Nobara Kugisaki, Megumi Fushiguro oraz Satoru Gojo. Każda z tych postaci ma otrzymać także swój własny, unikalny kilof oraz kosmetyczny przedmiot na plecy.

https://twitter.com/BarbieharpFN/status/1685473086236483584

Jak na razie nie wiadomo, kiedy Nobara, Megumi i Gojo trafią do gry. Biorąc jednak pod uwagę tempo, w jakim Fortnite otrzymuje kolejne aktualizacje i paczki z nową zawartością, to na potwierdzenie powyższego przecieku i debiut bohaterów nie powinniśmy czekać zbyt długo.