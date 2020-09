Fortnite - k-popowy zespół BTS zaprezentuje swój nowy teledysk w grze Epic Games

youtube.com

BTS to k-popowy zespół, który cieszy się ogromną popularnością, a wszystkie ich teledyski mają setki milionów wyświetleń w serwisie YouTube. Już wkrótce do tego grona z pewnością dołączy klip do utworu zatytułowanego "Dynamite". W pierwszej kolejności zobaczą go jednak… gracze Fortnite. Poinformowano bowiem, że to właśnie w grze Epic Games odbędzie się premiera tego wideo.

Teledysk do "Dynamite" będzie można zobaczyć w trybie Party Royale już w najbliższy piątek, 25 września. Dzień później wydarzenie to zostanie powtórzone. Do sieci już teraz trafił zwiastun eventu.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze muzyczne wydarzenie w Fortnite. W grze swoje wirtualne koncerty dali już m.in. Travis Scott i Steve Aoki.