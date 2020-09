Marvel’s Spider-Man - remaster na PS5 tylko dla osób, które kupią nową grę w edycji Ultimate

SIE/Marvel

Jednym z tytułów startowych PS5 będzie Marvel Spider-Man: Miles Morales. Gra trafi na rynek w dwóch wydaniach: standardowym oraz Ultimate Edition, które zawierać będzie także remaster produkcji z 2018 roku. Posiadacze tego tytułu w wersji na PS4 liczyli, że otrzymają darmową aktualizację do nowej generacji. Tak się jednak nie stanie. Tytuł ten uruchomimy co prawda na nowszej konsoli dzięki wstecznej kompatybilności, ale nie będziemy mogli liczyć na ładniejszą oprawę, lepszą płynność czy wsparcie technologii takich jak ray tracing.

Co gorsza, remaster Marvel’s Spider-Man nie trafi też do sprzedaży jako odrębny produkt i dostępny będzie wyłącznie w ramach Ultimate Edition. Oznacza to, że osoby, którym zależy na odświeżonej przygodzie Petera Parkera, będą musiały wydać na nią około 320-350 zł.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - premiera w Europie już 19 listopada. Gra dostępna będzie na PS5 oraz PS4.