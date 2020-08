Fortnite’a znika z App Store oraz Sklepu Play

Afera rozkręciła się w momencie, w którym serwis Bloomberg poinformował o usunięciu Fortnite’a z zasobów App Store. Stało się to zaraz po tym, jak w życie wszedł nowy mechanizm pozwalający kupować cyfrową walutę V-bucks z pominięciem mobilnych sklepów dla Androida oraz iOS-a. Dzięki nowej polityce Epic Games nie musiał płacić marży od mikrotransakcji, zaś gracze mogli nabyć V-bucsy z 20-procentową zniżką.

Ruch ten wywołał wściekłość w Apple, bo choć Epic Games nie usunęło możliwości kupowania waluty za pośrednictwem usługi Apple, to stało się to najzwyczajniej nieopłacalne. Korporacja z Cupertino wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie:

Dziś Epic Games podjęło niefortunną decyzję o złamaniu wytycznych App Store, które dotyczą na równi wszystkich deweloperów i projektantów, aby zachować sklep miejscem bezpiecznym dla naszych klientów. W rezultacie Fortnite został usunięty z App Store. Epic udostępnił w swojej aplikacji funkcję, która nie została oceniona oraz zaakceptowana przez Apple i uczyniono to z intencją złamania reguł App Store dotyczących płatności wewnątrz aplikacji, które dotyczą każdego dewelopera sprzedającego cyfrowe dobra bądź usługi.

Epic udostępniał aplikacje w App Store od dekady i czerpał korzysści z ekosystemu App Store takich jak narzędzia, możliwość prowadzenia testów oraz szeroka dystrybucja, które Apple oferuje wszystkim deweloperom. Epic zgodził się na regulamin oraz wytyczne App Store dobrowolnie i byliśmy dumnie, że zbudowali tak intratny biznes w App Store. To, że ich obecne interesy skłaniają ich do wymuszania specjalnego traktowania, nie zmienia faktu, że te wytyczne mają stworzyć wszystkim deweloperom równe szanse na rozwój i czynić sklep bezpiecznym dla wszystkich użytkowników. Dołożymy wszelkich starań, aby podjąć rozmowy z Epic i usunąć sporne elementy, dzięki czemu Fortnite mógłby powrócić do App Store.