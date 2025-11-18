Twórca Ojca chrzestnego zachwycony filmem Netflixa. Reżysera nazwał „geniuszem kina”

Kilka dni temu Francis Ford Coppola opublikował na Instagramie post, w którym wypowiedział się na temat filmu Frankenstein z Netflixa. To adaptacja słynnej powieści Mary Shelley w reżyserii Guillermo Del Toro, w której główne role zagrali Oscar Isaac i Jacob Elordi. Twórca kultowego Ojca chrzestnego jest absolutnie zachwycony produkcją, a taka pochwała z ust pięciokrotnego zdobywcy Oscara na pewno wiele znaczy.
Francis Ford Coppola zachwycony Frankensteinem
Francis Ford Coppola nazwał Guillermo Del Toro „geniuszem kina”. Według niego mamy szczęście, że żyjemy w erze tak wybitnego reżysera. Pochwalił również zdjęcia, co nie powinno dziwić, ponieważ jedną z największych pochwał pod adresem nowego Frankensteina jest właśnie piękna oprawa wizualna, dopracowana scenografia i zachwycające kostiumy – filmowiec nalegał chociażby na zbudowanie prawdziwego funkcjonalnego statku, ponieważ nie chciał pokazać go za pomocą CGI, co pokazuje jego dbałość o szczegóły. Wreszcie, Coppola zwrócił uwagę na „niezapomniane występy” aktorskie w wykonaniu Oscara Isaaca, Jacoba Elordiego, Christopha Waltza i Mii Goth. Poniżej możecie znaleźć pełen post.
Źródło: Instagram