Twórca Ojca chrzestnego zachwycony filmem Netflixa. Reżysera nazwał „geniuszem kina”

Kilka dni temu Francis Ford Coppola opublikował na Instagramie post, w którym wypowiedział się na temat filmu Frankenstein z Netflixa. To adaptacja słynnej powieści Mary Shelley w reżyserii Guillermo Del Toro, w której główne role zagrali Oscar Isaac i Jacob Elordi. Twórca kultowego Ojca chrzestnego jest absolutnie zachwycony produkcją, a taka pochwała z ust pięciokrotnego zdobywcy Oscara na pewno wiele znaczy.

Francis Ford Coppola zachwycony Frankensteinem

Francis Ford Coppola nazwał Guillermo Del Toro „geniuszem kina”. Według niego mamy szczęście, że żyjemy w erze tak wybitnego reżysera. Pochwalił również zdjęcia, co nie powinno dziwić, ponieważ jedną z największych pochwał pod adresem nowego Frankensteina jest właśnie piękna oprawa wizualna, dopracowana scenografia i zachwycające kostiumy – filmowiec nalegał chociażby na zbudowanie prawdziwego funkcjonalnego statku, ponieważ nie chciał pokazać go za pomocą CGI, co pokazuje jego dbałość o szczegóły. Wreszcie, Coppola zwrócił uwagę na „niezapomniane występy” aktorskie w wykonaniu Oscara Isaaca, Jacoba Elordiego, Christopha Waltza i Mii Goth. Poniżej możecie znaleźć pełen post.

Frankenstein w reżyserii Guillermo Del Toro to elegancka i wyjątkowa kompozycja, opowiadająca o miłości i pięknie, opowiedziana w sposób niezwykle osobisty i oryginalny. Mamy ogromne szczęście, że posiadamy geniusz kina w postaci Del Toro, który może wskazywać nam kierunek, oświecać nas i rozświetlać nasze życie w sposób, w jaki nikt inny by nie potrafił. Piękne zdjęcia, niezapomniane występy (Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz i Mia Goth), a chwile wypływają z nich niczym nieokiełznany strumień pasji i radości.

