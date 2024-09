Frank Grillo prawie kilka razy został zwolniony z MCU. Powód może zaskoczyć

Marvel

Reklama

Frank Grillo był przez pewien czas związany z MCU dzięki roli Brocka Rumlowa, znanego również jako Crossbones. Widzieliśmy go w trzech produkcjach, z których najważniejszą był Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Portal Comicbook.com spotkał się z aktorem, który w rozmowie ujawnił, że prawie został zwolniony przez Marvela.

Historia Franka Grillo z MCU

Okazuje się, że Grillo zbyt wiele zdradzał w wywiadach, co prawie kosztowało go rolę w filmach Marvela.

– Niestety, nie ma nic, co mógłbym powiedzieć, co nie wpakuje mnie w kłopoty. Muszę więc wycofać się i powiedzieć, że skorzystam z piątej poprawki do konstytucji. Jestem w tym kiepski. Marvel prawie zwolnił mnie jakieś 36 razy, bo nie chciałem kłamać w wywiadach. Skończyło się na ostrzeżeniu.

Chociaż Frank Grillo jest teraz częścią DCU, gdzie wciela się w postać Ricka Flagga Sr., nie wyklucza powrotu do Marvela, gdyby ponownie chcieli wykorzystać jego postać. Na razie jednak aktor cieszy się z pracy dla DC. Rolę Flagga nazywa niesamowitą okazją, którą otrzymał dzięki Jamesowi Gunnowi i Peterowi Safranowi.