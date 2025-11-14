placeholder
Frankenstein - tak Jacob Elordi zmienił się w najpiękniejszego potwora kina. 10 godzin w 20 sekund

Jacoba Elordiego momentami trudno rozpoznawać we Frankensteinie. To zasługa wielu godzin na krześle charakteryzatorskim. Dzięki nowemu wideo, którye opublikował Netflix na Instagramie, możemy przyjrzeć się całemu procesowi.
Paulina Guz
Tagi:  Frankenstein 
netflix Jacob Elordi
Kadr z filmu Frankenstein Od Netflixa. Na zdjęciu jest Jacob Elordi jako
Netflix opublikował 20-sekundowe wideo, na którym pokazano ponoć 10-godzinną przemianę Jacoba Elordiego w Stwora z Frankensteina. Aktor musiał ubrać specjalny czepek, pod którym ukrył swoje prawdziwe włosy. Na twarz i ciało nałożono mu wiele warstw makijażu i przyklejono specjalne płaty charakteryzatorskie, prawdopodobnie wykonane z płynnego lateksu lub silikonu. Dają dużo swobody w wyrzeźbieniu odpowiedniej struktury skóry i kości. Oczywiście, zmieniono mu także kolor cery na bledszy, pasujący do kogoś zawieszonego pomiędzy życiem i śmiercią. Wizażyści musieli także starannie zaznaczyć liniami miejsca, w których Victor Frankenstein zszywał części ciała istoty ze sobą. Na końcu ubrano mu perukę złożoną z ciemnych włosów z kilkoma białymi kosmykami. Cały proces możecie zobaczyć poniżej. 

Tak Jacob Elordi zmienił się w najpiękniejszego potwora kina

 

Frankenstein podbija serca widzów

Frankenstein to nowy film Guillermo del Toro we współpracy z Netflixem. Słynny filmowiec, znany ze swojego zamiłowania do tego, co mroczne i fantastyczne, tym razem wziął na tapet jedną z pierwszych powieści science fiction w historii. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Produkcja zebrała dobre recenzje zarówno od krytyków jak i widzów. Ma także świetną oglądalność i zadebiutowała na 1. miejscu najczęściej oglądanych anglojęzycznych filmów Netflixa. Pojawiła się w TOP 10 w aż 93 krajach i zebrała 29.1 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych trzech dni od premiery. Czas tylko pokaże, czy to zainteresowanie się utrzyma. Ponadto, Jacob Elordi, znany z Euforii, także miał szansę pokazać się widzom od zupełnie nowej strony, grając wrażliwego „potwora” na ekranie. 

Recenzja naEKRANIE.pl: Adaptacja klasyka science fiction w Netflixie. Oceniam nowego Frankensteina.

Źródło: Instagram Netflixa (netflixpl)

