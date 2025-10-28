Reklama
Frankenstein ma inne zakończenie niż książka. Co zmienia film Netflixa?

Niektórzy mieli już okazję obejrzeć Frankensteina w reżyserii Guillermo del Toro, który wkrótce trafi na Netflixa. Okazuje się, że reżyser pozwolił sobie na kilka zmian względem oryginału. Inne jest nawet zakończenie. Jak kończy się film?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  zakończenie 
Frankenstein netflix
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Frankenstein Fot. Netflix
Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro to nowa adaptacja klasycznej powieści Mary Shelley o Viktorze Frankensteinie i jego kreaturze. Chociaż reżyser mówił o wiernym przedstawieniu książki, na której bazuje film, tak doszło do diametralnej zmiany w kwestii zakończenia. Jak kończy się Frankenstein Netflixa? 

Kontynuacja Pewnego razu... w Hollywood trafi do kin? Netflix rozważa intensywną premierę

Jest kilka różnic pomiędzy książką, a filmem:

  • W Frankensteinie Guillermo del Toro, to Viktor nieumyślnie strzela do Elizabeth (Mia Goth) i ją zabija. Mężczyznę zaczynają prześladować wyrzuty sumienia, od których popada w szaleństwo, a kreaturę opętuje chęć zemsty na ojcu za to, co się stało. W książce było inaczej - to potwór Frankensteina zabił kobietę.
  • Oryginalnie Viktor trafia na Biegun północny. Tam, ranny, opowiada historię swojego życia kapitanowi Andersonowi i umiera zanim potwór jest w stanie go odnaleźć. W książce kreatura ostatecznie zmarła u boku swojego stworzyciela. Z kolei w filmie Netflixa potwór Frankensteina dociera do swojego ojca nim ten odchodzi z tego świata. Obaj ze sobą rozmawiają i przebaczają sobie nawzajem. Największą różnicą jest to, iż potwór po śmierci Viktora wcale do niego nie dołącza, a po prostu odchodzi w świat

Co sądzicie o tych zmianach? Uważacie, że czynią nową adaptację lepszą od książki?

Frankenstein - o czym jest film?

Książka Mary Shelley, na podstawie której powstał film, opowiada o Victorze Frankensteinie – genialnym, lecz egoistycznym naukowcu, który w ramach makabrycznego eksperymentu postanawia stworzyć człowieka. Szybko okazuje się jednak, że jego dzieło przyniesie tragiczne konsekwencje zarówno jemu samemu, jak i stworzonej istocie.

Frankenstein

Frankenstein
fot. Netflix
W obsadzie znaleźli się Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery.

Premiera Frankensteina w Netflixie odbędzie się 7 listopada 2025 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  zakończenie 
Frankenstein netflix
