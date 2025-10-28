Kontynuacja Pewnego razu... w Hollywood trafi do kin? Netflix rozważa intensywną premierę

fot. Sony Pictures Releasing

Wszystko wskazuje na to, że AMC Theatres i Netflix mają już za sobą spór, który trwał od kilku lat. Amerykańska sieć kin zgodziła się na wyświetlanie na dużych ekranach w halloweenowy weekend wielkiego hitu platformy - K-popowych łowczyń demonów. Wygląda na to, że to nie koniec współpracy między tymi gigantami.

Kinowa premiera The Adventures of Cliff Booth

Netflix nie postrzega premier kinowych, jako źródło dochodu, ale raczej jako strategię marketingową. Film ma zwrócić na siebie uwagę, a także przyciągnąć widzów z powrotem na platformę. Wprowadzanie na duże ekrany wysokobudżetowych produkcji streamera ma mieć formę wydarzenia specjalnego. Umowa między AMC a Netflixem ma przynieść korzyści obu stronom i nie wpłynie na model biznesowy żadnej ze spółek.

Jednym z tych wyjątków najprawdopodobniej będzie The Adventures of Cliff Booth, które wcześniej nosiło dłuższy tytuł The Continuing Adventures of Cliff Booth. Reżyseruje David Fincher na podstawie scenariusza Quentina Tarantino. Podobno budżet wynosi około 200 mln dolarów. W obsadzie znaleźli się Brad Pitt, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Corey Fogelmanis i Karren Karagulian. Obecnie trwają zdjęcia na planie.

Film jest spin-offem, a zarazem sequelem Pewnego razu... w Hollywood, ponieważ akcja rozgrywa się 8 lat po wydarzeniach z produkcji Tarantino. Opowiada o tytułowym kaskaderze granym przez Brada Pitta, który za tę rolę dostał Oscara.

Według Variety Netflix rozważa "intensywną premierę" The Adventures of Cliff Booth, który ma trafić do kin latem 2026 roku.