Potęga nad potęgami straciła moce. Proroctwo sugeruje jednak zaskakujący los herosa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Screen Rant

Od dłuższego czasu niektórzy z naszych Czytelników pytają w komentarzach o aktualny status Franklina Richardsa, syna Reeda i Sue Storm z Fantastycznej Czwórki, bez dwóch zdań jednej z najpotężniejszych postaci w świecie Marvela. Przypomnijmy, że ten dowolnie manipulujący rzeczywistością heros w zeszycie Fantastic Four #25 po konfrontacji z kosmicznym bytem znanym jako Cormorant stracił swoje moce. Jakby tego było mało, profesor Xavier wykluczył go ze społeczności mutantów zgromadzonej na wyspie Krakoa, uznając, że bohater de facto nie posiada genu X, tylko zaprogramował umysły innych osób tak, aby te uwierzyły, że jest on mutantem.

Komiks Fantastic Four #28 rzuca jednak nowe światło na przyszłość Franklina. Pierwsza Rodzina Marvela spotyka w tej opowieści inny z kosmicznych bytów, Griever, która wyjawia herosom ich dalsze losy. W tym celu patrzy ona na "koniec czasów", zdradzając, że ma nadzieję, iż zobaczy tam młodego Richardsa. Gdy sam zainteresowany odpowiada, że nie ma takiej możliwości, skoro obecnie jest on "zwykłym nastolatkiem", Griever stwierdza: "Zobaczymy".

Słowa te są kolejną sugestią, co w przyszłości stanie się z Franklinem. Nie dość, że w najbliższej przyszłości powinien on odzyskać zdolności (nie jest jasne, czy pomogą mu one w wojnie z Knullem), to jeszcze według proroctwa ma stać się... następnym Galactusem. Taki obrót spraw zapowiadał choćby tom The History of the Marvel Universe, pokazujący los uniwersum po jego zniszczeniu. Również w innych, alternatywnych rzeczywistościach przedstawiano Richardsa jako postać, która dożyje do momentu końca wszechświata, choćby w serii Earth X lub 24. zeszycie serii Immortal Hulk, w której Zielony Goliat stwierdził, że chciał zabić określonego jako "Pomazańca" Franklina, gdyż w przeciwnym wypadku zostałby on Pożeraczem Światów.

Fantastic Four #28 - plansze

W chwili obecnej Franklin Richards pomaga Fantastycznej Czwórce w trakcie batalii z Knullem.