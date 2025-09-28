Franz Kafka na festiwalu w Gdyni. Czy polski kandydat do Oscara jest dobry?

Fot. Marlene Film Production

Franz Kafka na festiwalu filmowym w Gdyni zbiera mieszane opinie widzów i dziennikarzy. Jedni zachwalają wyjątkową artystyczną wizję i formę, której po reżyserce nie oczekiwali, inni nie kryją rozczarowania. Jury się nie zgodziło z tymi ocenami i wręczyło Agnieszce Holland ważną nagrodę: Srebrne Lwy.

A co my myślimy? Agnieszka Holland stworzyła coś nietypowego i innego niż filmy, które znamy z jej dorobku. To jakby wejście w trochę szalony umysł postaci i próba zrozumienia go jako człowieka, który był dość specyficzny. Często jest to niekonwencjonalne, bardzo pomysłowe i interesujące kino. Czasem jednak przez tę formę trudno się zaangażować i wciągnąć, a przede wszystkim dobrze poznać tytułowego bohatera. Chodzi o to, by poczuć emocje, które powinny wychodzić z ekranu i pozwalać zanurzyć się w bardzo osobliwy klimat. Nie nudzi, ale zarazem wywołuje mieszane odczucia. Więcej w recenzji.

