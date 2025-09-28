Przeczytaj w weekend
Franz Kafka na festiwalu w Gdyni. Czy polski kandydat do Oscara jest dobry?

Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland miał pokaz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To polski kandydat do Oscara i duża koprodukcja o ikonicznej postaci kultury. Czy film spełnia oczekiwania i rzeczywiście jest wielkim kinem?
Adam Siennica
gdynia 2025 
Franz Kafka Fot. Marlene Film Production
Franz Kafka na festiwalu filmowym w Gdyni zbiera mieszane opinie widzów i dziennikarzy. Jedni zachwalają wyjątkową artystyczną wizję i formę, której po reżyserce nie oczekiwali, inni nie kryją rozczarowania. Jury się nie zgodziło z tymi ocenami i wręczyło Agnieszce Holland ważną nagrodę: Srebrne Lwy.

A co my myślimy? Agnieszka Holland stworzyła coś nietypowego i innego niż filmy, które znamy z jej dorobku. To jakby wejście w trochę szalony umysł postaci i próba zrozumienia go jako człowieka, który był dość specyficzny. Często jest to niekonwencjonalne, bardzo pomysłowe i interesujące kino. Czasem jednak przez tę formę trudno się zaangażować i wciągnąć, a przede wszystkim dobrze poznać tytułowego bohatera. Chodzi o to, by poczuć emocje, które powinny wychodzić z ekranu i pozwalać zanurzyć się w bardzo osobliwy klimat. Nie nudzi, ale zarazem wywołuje mieszane odczucia. Więcej w recenzji.

Festiwal Filmowy w Gdyni - hity w Polsat Box Go

Kto nie mógł pojechać na tegoroczny festiwal, ma go w domu w serwisie Polsat Box Go. Tam można nadrobić głośny i kontrowersyjny film Agnieszki Holland pod tytułem Zielona granica. Produkcji nie trzeba nikomu przedstawiać, bo komentowano ją na wszelkie sposoby w mediach, które nie były związane z kinem, a bardziej z polityką.

W takich przypadkach, gdy coś wywołuje tak duże i skrajne emocje, najlepiej sprawdzić samemu. W serwisie Polsat Box Go można obejrzeć ten film w kolekcji "Filmy z festiwalu w Gdyni". Zachęcamy, bo dobrze wyrobić sobie własne zdanie!

Czytaj także: Zielona granica - nasza recenzja

W ramach flagowej sekcji Klub Konesera w serwisie można oglądać również filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach świata – w Cannes, Toronto, Wenecji i Berlinie – oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej. To nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale też najlepsze kino artystyczne z całego świata.

