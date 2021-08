Free Guy - role epizodyczne zaskoczyły. Jakie cameo w filmie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Gdy pojawiły się pierwsze recenzje Free Guy, zachwyceni krytycy chwalili kapitalne role epizodyczne. Po premierze filmu wiemy już, że te cameo są rzeczywiście ekscytujące. Do tego jest wiele smaczków, easter-eggów i nawiązań. Czuć też większy efekt kupna 20th Century Studios przez Disneya, bo jest scena akcji, w której bohater Ryana Reynoldsa walczy tarczą Kapitana Ameryki z muzyką Alana Silvestriego z MCU w tle i mieczem świetlnym z przygrywającą mu muzyką Johna Williamsa.

Cameo Kapitana Ameryki

Wspomniane nawiązania i zarazem pierwsza duża rola epizodyczna pojawia się w scenie walki z postacią zwaną Dude. Jest to ta wielka napakowana wersja bohatera Reynoldsa. W czasie tego starcia widzimy, jak... Chris Evans, czyli aktor grający Kapitana Amerykę ogląda ją na telefonie w kawiarence. Patrzy i mówi: "Co, do cholery?!".

Reynolds w jednym z wywiadów tłumaczy, że zna się z Chrisem Evansem z 10 lat. Kręcili w Bostonie, w którym aktor mieszka, więc zadzwonił i zapytał go, czy chciałby zagrać rolę epizodyczną. Evans nie spytał nawet o szczegóły i powiedział tylko: będę za 5 minut!

- Nie zapytał nawet, o jaką scenę chodzi. Mogłem powiedzieć, że to najbardziej obrazowa naga scena, jaką nakręcisz w swoim życiu, ale on nie zapytał, po prostu przyszedł. Nagraliśmy to w mniej więcej pięć minut. Niczego nie potrzebował. Jego podejście było na zasadzie: robi to dla zabawy i pasji. Znam Chrisa jakieś 10 lat. To było niesamowite.

Free Guy - role epizodyczne

Na ekranie możemy zobaczyć growych YouTuberów - Ninja, Pokimane, Lazarbeam, Jacksepticeye oraz DanTDM. A poza tym są:

Channing Tatum - awatar gracza znanego jako Keith

Shawn Levy, reżyser widowiska, wyjawił, że czerpiąc z popkultury i używając gadżetów ze znanych filmów, zależało im na tym, by odróżnić się od Player One, który był również osadzony w świecie gry wykorzystującej podobne motywy. A tak wyjaśnił, jak doszło do wykorzystania tarczy Kapitana Ameryki, miecza świetlnego i innych rzeczy z Disneya.

- Chcieliśmy zaczekać z odwołaniami do popkultury i zaszaleć dopiero w trzecim akcie. Rozważaliśmy, by bohater użył broni Cable'a z Marvela, ale ostatecznie podobał nam się pomysł, że ta pozytywna postać ani razu nie strzela z pistoletu czy karabinu. Potem dotarło do nas, że naszymi właścicielem jest Disney, czyli największa piaskownica z zabawkami w historii branży filmowej. Napisaliśmy do nich maila, w którym dosłownie napisałem tak: "Drogi Disneyu, tu Shawn i Ryan. Robimy film Free Guy. Czy możemy użyć waszych zabawek?".

Free Guy - plakaty

Free Guy

Free Guy jest wyświetlany na ekranach kin.