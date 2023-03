Frostpunk 2 wkracza w fazę testów. Studio szuka chętnych i oferuje wynagrodzenie

fot. 11bit Studios

Zespół 11bit Studios poszukuje osób, które sprawdzą Frostpunk 2 przed premierą i podzielą się swoimi wrażeniami. Studio zdecydowało się umieścić ogłoszenie w mediach społecznościowych. Grupa wybranych graczy będzie mogła nie tylko spędzić kilka godzin w nadchodzącej produkcji, ale też otrzyma za to wynagrodzenie, ciepły posiłek i coś do picia.

Zamknięte testy odbędą się w biurze firmy w Warszawie w dniach 1-2 kwietnia. Organizatorzy przewidują jedynie taką formę uczestnictwa. Niestety zdalne testowanie nie wchodzi w grę, a przynajmniej nie w tym przypadku.

Czy chcielibyście wesprzeć nas w tworzeniu gry? Poszukujemy ochotników, którzy zagrają i podzielą się opinią na temat Frostpunk 2. Testy odbędą się w dniach 1-2 kwietnia w naszym biurze w Warszawie. Uczestnikom zapewniamy napoje i pizzę oraz wynagrodzenie (183 zł dla studentów, 220 zł dla pozostałych). Jeżeli chcecie wziąć udział, to koniecznie wypełnijcie ankietę wstępną. Pamiętajcie, że podczas testów wymagana jest obecność na miejscu w naszym warszawskim biurze! - czytamy we wpisie, jaki studio zamieściło na swoim profilu na Facebooku

Jeśli studio decyduje się na taką formę testów, nawet jeśli odbywać się one będą pod ścisłym NDA, to gra musi już być na więcej niż zadowalającym poziomie. To zaś dobra wiadomość dla graczy - wygląda bowiem na to, że wkrótce możemy dowiedzieć się więcej na temat Frostpunk 2.