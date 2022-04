11bit Studios pokazuje teaser nowego projektu i zaznacza: to nie jest Frostpunk 2

fot. youtube.com

Polski zespół 11bit Studios opublikował na swoim kanale na YouTube tajemniczy teaser. Materiał trwa zaledwie pół minuty i widać na nim padający śnieg, pulsujący, czerwony punkt oraz napis informujący, że "niektóre obietnice zostają z tobą na zawsze". Taki sam jest też tytuł wideo.

Choć śnieg wydaje się sugerować, że to kolejny materiał promujący zapowiedzianą już wcześniej grę Frostpunk 2, to w opisie zostało to zdementowane, na dodatek w bardzo jednoznaczny, nie pozostawiający żadnych wątpliwości sposób.

To wideo nie jest związane z Frostpunk 2, ale obiecujemy, że to coś równie znaczącego i zadowalającego estetycznie. Czekajcie na więcej informacji.

Przypominamy, że pod koniec 2021 roku poinformowano o nawiązaniu współpracy między 11bit Studios i Epic Games, na mocy której polskie studio zajmie się przygotowaniem aż 10 produkcji na silnikach Unreal Engine 4 i 5. Jedną z gier będzie tajemniczy Project 8.

