Furiosa - dlaczego nie Charlize Theron? George Miller wyjaśnia powody swojej decyzji

fot. materiały prasowe

Reklama

Furiosa to prequel doskonale przyjętego przez publiczność, krytyków oraz Akademię, która przyznała produkcji Georga Millera 6 statuetek, Mad Max: Na drodze gniewu. Tytułowa postać pojawiła się już w dziele z 2015 roku, ale tam była grana przez Charlize Theron, która usiłowała przekonać reżysera do nakręcenia prequela jeszcze przed Na drodze gniewu. Ostatecznie stało się inaczej, a prequel zostaje zrealizowany po latach. Do głównej roli nie powraca jednak doświadczona aktorka, a w tytułową Furiosę wcieli się również utalentowana Anya Taylor-Joy.

George Miller postanowił skomentować otwarcie, co stało za decyzją o zmianie aktorki, a nie na przykład użyciu efektów komputerowych do cyfrowego odmłodzenia Charlize Theron.

Gdyby Furiosa była kręcona przed Na drodze gniewu, to na pewno byłaby to Charlize Theron. Zacząłem nawet myśleć: "Może spróbowaliśmy technologii odmładzania." Potem obejrzałem kilku wybitnych reżyserów jak Ang Lee czy Martin Scorsese, którzy robili Bliźniaka i Irlandczyka i zobaczyłem, że to jeszcze nie to. Podczas oglądania myślałbyś o tym, jak sprawuje się ta technologia. To nie byłoby przekonujące. [...] Anya Taylor-Joy posiada z natury wielką jakość. To bardzo zdeterminowana i rygorystyczna osoba. Jest wokół niej aura mistyczności. W młodości trenowała balet, tak samo jak Charlize Theron. To precyzja, której potrzebujemy.

Furiosa - zdjęcia

Furiosa

Furiosa - fabuła, obsada

Historia zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem w Fury Road. Gdy świat upadł, młoda Furiosa (Taylor-Joy) zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa (Hemsworth). Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Oprócz Taylor-Joy i Hemswortha, w filmie pojawią się także Tom Hardy, Matt de Souza, Chong Wei Zhang, Denise Davidson, Tom Burke oraz Lachy Hulme.

Furiosa - premiera została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.