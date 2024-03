Furiosa - kto gra Wiecznego Joe? Nowy aktor o dostaniu roli złoczyńcy ze świata Mad Maxa

fot. materiały prasowe

Furiosa to nowa odsłona uniwersum Mad Maxa w reżyserii niezrównanego George'a Millera. Wieczny Joe (w oryginale Immortan Joe) był głównym złoczyńcą w widowisku Mad Max: Na drodze gniewu i wówczas grał go Hugh Keays-Byrne, który niestety zmarł w 2020 roku. Jako że czarny charakter powraca, trzeba było obsadzić nowego aktora. Do czasu publikacji artykułu przez Empire nie było wiadomo, kto go gra, a to właśnie oni odkrywają tajemnicę.

Furiosa - nowy Wieczny Joe

Tym razem w tę rolę wciela się Lachy Hulme. Jest to aktor z doświadczeniem raczej na drugim lub trzecim planie, a prywatnie jest przyjacielem reżysera George'a Millera. W Furiosie jednakże nie gra tylko jednej roli. Najpierw został obsadzony jako Rizzdale Pell, członek gangu Dementusa (Chris Hemsworth). Gdy przygotowywał się do tego występu, spytał Millera o plany na Wiecznego Joe.

- Odpowiedział mi: "prawdopodobnie użyję dublera". Powiedziałem mu, że ktoś musi zastąpić Hugh i uhonorować tego wielkiego człowieka. Ja mogę to zrobić. Umiem mówić tak samo. Poza tym cała kreacja jest w oczach.

Ostatecznie Miller mu to zaproponował i Hulme wcielił się w Wiecznego Joe w Furiosie. Aktor więc gra dwie role w nowym widowisku.

Furiosa

Jeśli chodzi o to, co się działo na planie, aktor podsumował to takimi słowami, dając jednocześnie obietnicę, że to, co jeździ po pustyni to nie efekty komputerowe:

- Kiedy zza wzgórza wyjeżdża ci 4000 modyfikowanych motorów, po prostu sr*sz w gacie.

Furiosa - premiera w kinach w maju 2024 roku.