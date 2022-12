Furioza 2 i 3, Lady Janosik, Heweliusz i inne. Netflix inwestuje w Polsce!

Fot. Łukasz Ziętek Match and Spark

W grudniu 2022 roku do Warszawy przyjechał sam szef Netflixa Reed Hastings. W informacji prasowej czytamy, że zrobił to, aby podkreślić zaangażowanie Netflixa na polskim rynku i udział platformy w rozwoju lokalnej branży kreatywnej. Co ciekawe, Hastings ogłosił, że w 2022 roku Netflix zainwestował w polskie filmy i seriale aż 400 mln złotych.

5 grudnia 2022 roku Reed Hastings spotkał się także z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Panowie rozmawiali między innymi o inwestycjach Netflixa na polskim rynku.

– Cieszę się, że mogę znowu być w Polsce. Kiedy byłem tutaj w 2016 roku, dopiero lokalizowaliśmy Netflix na polskim rynku. Dzisiaj mamy już na koncie produkcję ponad 30 polskich filmów i seriali, w tym takie hity jak Wielka Woda i Broad Peak, które pokochały miliony widzów nad Wisłą i nie tylko. Chcemy dalej inwestować w Polsce i wspólnie łączyć siły z lokalną branżą kreatywną w pracy nad kolejnymi tytułami, tak aby polskie produkcje miał okazję poznać cały świat – powiedział Reed Hastings, prezes Netflix.

Reed Hastings - Andrzej Duda

Netflix w Polsce - nowe filmy i seriale

Wraz z wizytą Reeda Hastingsa w Polsce ogłoszono cztery nowe projekty:

Heweliusz – kolejny serial realizowany przez twórców Wielkiej Wody: reżysera Jana Holoubka, producentkę Annę Kępińską oraz scenarzystę Kaspra Bajona. Dramat katastroficzny inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz.

– kolejny serial realizowany przez twórców Wielkiej Wody: reżysera Jana Holoubka, producentkę Annę Kępińską oraz scenarzystę Kaspra Bajona. Dramat katastroficzny inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz. Idź przodem bracie – serialowy neo-western opowiadający współczesną historię starcia dwóch rodzin, które stoją po dwóch stronach prawa. Za scenariusz odpowie Kacper Wysocki, za produkcję Łukasz Dzięcioł, a za reżyserię - po raz pierwszy dla Netflix - Maciej Pieprzyca.

– serialowy neo-western opowiadający współczesną historię starcia dwóch rodzin, które stoją po dwóch stronach prawa. Za scenariusz odpowie Kacper Wysocki, za produkcję Łukasz Dzięcioł, a za reżyserię - po raz pierwszy dla Netflix - Maciej Pieprzyca. Furioza 2 i 3 – dwie kolejne części sensacyjnego kina autorskiego Cypriana T. Olenckiego, które podbiło serca użytkowników Netflixa na całym świecie. Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowie Cyprian T. Olencki, a za produkcję – Marcin Zarębski i Magdalena Szwedkowicz.

– dwie kolejne części sensacyjnego kina autorskiego Cypriana T. Olenckiego, które podbiło serca użytkowników Netflixa na całym świecie. Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowie Cyprian T. Olencki, a za produkcję – Marcin Zarębski i Magdalena Szwedkowicz. Lady Janosik – film przygodowy, w którym krewka nastolatka spotyka na swej drodze bandę górali, a legenda Janosika ożywa w nowoczesnej interpretacji. Za reżyserię odpowiada Kalina Alabrudzińska, znana fanom Netflix dzięki Sexify, za scenariusz – Bartosz Sztybor, a za produkcję – Jan Kwieciński.

– Przed nami nowe projekty serialowe, które zaskoczą polską publiczność. Czujemy się wyróżnieni, że możemy pracować z najlepszymi twórcami w Polsce oraz, że mamy okazję wciąż zapraszać do współpracy kolejnych fantastycznych twórców, jak Maciej Pieprzyca, który po raz pierwszy będzie pracował z nami nad nowym serialem – mówi Anna Nagler. – Fakt, że mamy siedzibę w Warszawie, daje nam możliwość bycia jeszcze bliżej polskiej branży kreatywnej i pracy nad kolejnymi filmami, które przynoszą radość widzom i zwiększają różnorodność lokalnych produkcji – dodaje Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów na Europę Środkowo-Wschodnią.

Nowe projekty to jednak nie wszystko co czeka fanów polskich filmów i seriali na Netflix. Niedawno firma ogłosiła tytuły, które widzowie zobaczą już w 2023 roku, w tym adaptację Pana Samochodzika i Templariuszy, seriale Informacja zwrotna oraz Dziewczyna i kosmonauta, Detektyw Forst, Infamia, Lovzone, a także filmy Dzisiaj śpisz ze mną i Freestyle.