Wiedźmin 3 niczym The Elder Scrolls i inne gry FPP. Mod umożliwia walkę z perspektywy pierwszej osoby

fot. CD Projekt

Chociaż od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon minęło już niemal 7 lat, to dzieło CD Projekt RED nadal cieszy się dużym zainteresowaniem i to nie tylko wśród graczy, ale też i moderów. Niedawno doczekaliśmy się premiery kolejnej interesującej modyfikacji, która pozwala spojrzeć na rozgrywkę w zupełnie nowy sposób. Dosłownie, bo wprowadza on widok FPP, czyli z perspektywy pierwszoosobowej.

Takie mody pojawiały się już wcześniej, ale ten zatytułowany Gervant First Person nie tylko pozwala oglądać świat oczami Geralta, ale też uczestniczyć w ten sposób w walce, co znacząco zmienia gameplay i sprawia, że ten przypomina np. serię The Elder Scrolls czy Kingdom Come Deliverance. Zobaczcie zresztą sami na poniższym materiale z rozgrywki, który pojawił się na kanale brandonzxcv.

Samą modyfikację Gervant First Person możecie pobrać ze strony Nexusmods.

