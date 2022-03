Marvel i Fortnite łączą siły. Seria Zero War odblokuje dodatki w grze battle royale

fot. Marvel

W czerwcu tego roku doczekamy się debiutu komiksowej serii Marvel x Fortnite: Zero War, w której znani bohaterowie, tacy jak Spider-Man, Wolverine czy Shuri, trafią do świata znanego z gry Fortnite i spotkają się ze znanymi z niego postaciami. Za jej stworzenie odpowiadać będą Christos Gage, Donald Mustard oraz Sergio Davila.

Poinformowano też, że w komiksach znajdą się kody na dodatkową zawartość cyfrową w Fortnite. Szczegóły na ten temat nie zostały ujawnione, ale można spodziewać się, że w ten sposób odblokujemy na przykład stroje, kilofy czy lotnie, które będzie można wykorzystać na wirtualnym polu bitwy.

To historia przygodowa, w której bohaterowie z obu uniwersów łączą siły i wybierają się na poszukiwanie skarbów w najgłębszych, najmroczniejszych czeluściach uniwersum Marvela - tak nadchodzącą serię opisałą Alanna Smith z Marvel Comics.

Warto również przypomnieć, że nie jest to pierwsza tak szeroko zakrojona współpraca Epic Games z wydawnictwem komiksowym. W 2021 roku na rynek trafiła seria Batman/Fortnite: Zero Point, w której to Mroczny Rycerz trafił do świata znanego z tej popularnej gry battle royale.

