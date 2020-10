Gal Gadot jako Kleopatra. Ogłoszono szczegóły superprodukcji historycznej!

fot. Warner Bros.

Studio Paramoun Pictures wygrało batalię o prawa do superprodukcji historycznej Cleopatra. Według zapowiedzi ma być to epicka biografia egipskiej królowej. Gal Gadot zagra Kleopatrę, będzie producentką oraz jest pomysłodawczynią całego projektu. Czytamy, że Gadot poświęciła bardzo dużo czasu na zgłębianie wszelkich historycznych faktów na temat Kleopatry.

Za kamerą stanie Patty Jenkins, z którą Gal Gadot współpracowała przy filmach o Wonder Woman. Jenkins zdobyła uznanie artystyczne za dramat Monster, który przyniósł Charlize Theron Oscara. Za scenariusz będzie odpowiadać Laeta Kalogridis, która została osobiście wybrana przez Gal Gadot. Scenarzystka pracowała przy takich filmach jak Aleksander i Wyspa tajemnic. Nad szczegółami historii będzie pracować z Gadot, Jenkins i producentem Charlesem Rovenem.

Czytamy, że Paramount Pictures chce zrealizować ten wysokobudżetowy film jak najszybciej to będzie możliwe w obecnej rzeczywistości. Z uwagi na to, że dopiero rozpoczynają się prace nad scenariuszem, zajmie to jeszcze trochę czasu.

Najsłynniejszą superprodukcją o egipskiej królowej był film Kleopatra z 1963 roku. Wówczas był to najdroższy film w historii kina. Osiągnięto wielki sukces artystyczny i komercyjny, a produkcja jest uznawana za klasyk kina.

W ostatnich latach Sony Pictures planował stworzyć film o Kleopatrze z Angeliną Jolie w tej roli, ale projekt ostatecznie nigdy nie doszedł do skutku. Jednakże dziennikarz Deadline.com twierdzi, że prace nad scenariuszem tej superprodukcji wciąż są aktywne, więc nie jest wykluczone, że być może za kilka lat będziemy mieć bliźniacze filmy w kinach w jednym momencie.

O projekt Gal Gadot walczyli też Warner Bros, Universal, Netflix i Apple. Ostatecznie to oferta Paramount Pictures była najlepsza dla ekipy filmowej.