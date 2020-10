Harry Potter i Książę Półkrwi - quiz dla fanów. Jak dobrze pamiętasz film?

fot. Warner Bros

Harry Potter i Książę Półkrwi to szósta część filmowej serii o przygodach Harry'ego Pottera. Główny bohater wraz z Dumbledorem starają się odkryć tajemnicę Voldemorta, którą skrywa nowy nauczyciel w Hogwarcie. Harry korzysta z podręcznika do eliksirów, która niegdyś należała do Księcia Półkrwi, aby zdobyć zaufanie profesora. Jednak nikt nie przypuszcza, że te starania doprowadzą do tragicznych wydarzeń, w wyniku czego nic już nie będzie takie samo.

Tradycyjnie w głównych rolach wystąpili Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson. Do obsady dołączyli znakomity Jim Broadbent w roli profesora Slughorna, a także Frank Dillane (Fear the Walking Dead), jako młody Tom Riddle. Za kamerą ponownie stanął David Yates, który wyreżyserował również Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć oraz Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda. Film dostał również nominację do Oscara w kategorii Najlepsze zdjęcia dla Bruno Delbonnela.

Przygotowaliśmy dla Was quiz z Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi, który sprawdzi waszą wiedzę z filmu. Tym razem wymaga on dużej spostrzegawczości. Jednak pytania nie powinny wam sprawić problemów. Na koniec przekonacie się, jaki eliksir dostaniecie w nagrodę za uzyskany wynik. Odłóżcie podręcznik Księcia Półkrwi i uwierzcie w siebie. Nagroda czeka!

Gdzie oglądać film Harry Potter i Książę Półkrwi?

Harry Potter i Książę Półkrwi - 9 października, godz. 20.05, TVN.

Harry Potter i Książę Półkrwi na VOD: Netflix, HBO GO, Chili, Rakuten.

QUIZY naEKRANIE.pl

Nie możecie się doczekać kolejnego quizu z serii filmów o Harrym Potterze? Przygotowaliśmy dla Was inne propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z pozostałych dzieł popkultury. Oto lista naszych quizów:

Harry Potter - Quizy

Poniżej znajdziecie listę quizów związanych z Harrym Potterem:

A może chcecie się przekonać, jaką znaną postacią z popkultury jesteście? Możecie to sprawdzić wypełniając jeden z poniższych quizów: