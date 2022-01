Samsung przedstawia nowości na rok 2022. Wśród nich telewizor QLED z 8K i 144 Hz

fot. Samsung

Samsung postanowił nie czekać ze swoimi ogłoszeniami na rozpoczęcie targów CES 2022 i już teraz zapowiedział kilka interesujących nowości na nadchodzący rok. Wśród nich jedną z najciekawszych jest bez wątpienia linia telewizorów Neo QLED oferująca rozdzielczość 8K i odświeżanie na poziomie 144 Hz. Taki sprzęt raczej nie znajdzie aktualnie zbyt wielu zastosowań biorąc pod uwagę możliwości konsol obecnej generacji i bardzo wysokie ceny najpotężniejszych kart graficznych, ale z pewnością przypadnie do gustu osobom, które lubią kupować elektronikę na lata, myśląc także o nieco bardziej odległej przyszłości.

Smart TV z 2022 roku otrzymają dostęp do platformy Smart Hub, która ma pomóc w doborze treści pod oczekiwania widzów. Dla graczy przygotowano zaś Gaming Hub, czyli swoiste "centrum dowodzenia", z którego będziemy mogli bezpośrednio uruchamiać gry i usługi oferujące rozgrywkę w chmurze, co pozwoli nie tylko na oszczędzenie paru minut, ale też na zarządzanie wszystkim w jednym miejscu.

Zmian doczeka się także elegancki telewizor The Frame. Nowy model zostanie wyposażony w matową, antyrefleksyjną i antyodblaskową matrycę, która jeszcze bardziej upodobni to urządzenie do obrazu. Będzie ona również odporna na odciski palców. A skoro już przy sztuce jesteśmy, to warto wspomnieć, że ekrany Micro LED, Neo QLED i The Frame otrzymają... wsparcie dla platformy NFT, pozwalającej na obrót cyfrowymi dziełami sztuki.

Samsung Neo QLED 8K

Więcej prawdopodobnie dowiemy się już na samym CES 2022. Samsung ma tam zaprezentować między innymi modele Micro LED o rozmiarach 89, 101 i 110 cali.

