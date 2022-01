Samsung Exynos 2200 - procesor z ray tracingiem napędzi gamingową rewolucję

Źródło: Samsung

Jeszcze do niedawna wielu Europejczyków narzekało na to, że ich smartfony z linii Galaxy S są napędzane autorskimi układami od Samsunga, a nie Snapdragonami od firmy Qualcomm, jak ich amerykańskie odpowiedniki. Ale w 2022 roku to Exynos będzie w centrum zainteresowania opinii publicznej oraz wielu konsumentów. To jeden z tych gadżetów ze świata technologii, z którym jego twórcy wiążą rewolucyjną przyszłość

Nie powinno nas dziwić zamieszanie wokół tego podzespołu, wszak Exynos 2200 będzie pierwszym mobilnym procesorem wyposażonym w układ graficzny AMD RDNA 2. Podzespoły wykonane w tej architekturze pozwalają wykorzystać potencjał technologii śledzenia promieni świetlnych w środowisku gamingowym, a to nie jedyna ich zaleta. Samsung postanowił oficjalnie zaprezentować nam Exynosa 2200 i pokrótce opisać jego możliwości.

Tym, co przykuwa uwagę większości potencjalnych użytkowników najnowszego układu, jest z pewnością wspomniana już obsługa sprzętowego ray tracingu. Dzięki tej funkcji gry smartfonowe będą wyglądać lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Exynos 2200 może w locie śledzić trasę wirtualnych promieni świetlnych w cyfrowej przestrzeni i na tej podstawie renderować m.in. realistycznie wyglądające rozbłyski, odblaski czy dynamiczne cienie rzucane przez trójwymiarowe obiekty.

Ale Exynos 2200 skusi nie tylko swoim gamingowym potencjałem. Ośmiordzeniowy procesor ma także poradzić sobie z fotografowaniem w rozdzielczości do 200 megapikseli, obsługą czterech aparatów jednocześnie czy dekodowaniem obrazu w rozdzielczości 4K przy 240 klatkach bądź 8K przy 60 klatkach. Moduł łączności bezprzewodowej pozwoli zaś przetwarzać dane z sieci komórkowych z przepustowością sięgającą 10Gb/s.

O tym, jak układ sprawdzi się podczas codziennego użytkowania, dowiemy się już wkrótce. 8 lutego odbędzie się pierwsza konferencja Samsunga w 2022 roku spod znaku Unpacked, na której powinniśmy poznać smartfony z linii Galaxy S22 wyposażone w Exynosa 2200.

