Powstały gamingowe buty z kartą RTX 3080 i chłodzeniem wodnym NZXT

Źródło: Instagram / Artifact Studios

Świat gamingowych gadżetów nie przestaje zadziwiać. Świecące myszki, klawiatury czy płyty główne zdążyły się opatrzeć i spowszedniały, ale branża co i rusz udowadnia, że nie brakuje jej kreatywności. Zwłaszcza kiedy na światło dzienne wychodzą projekty, o istnieniu których nigdy byśmy nie pomyśleli. Na przykład gamingowe buty inspirowane kartą graficzną NVIDIA RTX 3080 oraz chłodzeniem wodnym od NZXT.

To nie jest żart, taki gadżet wyszedł spod ręki projektantów Artifact Studios wyspecjalizowanych w tworzeniu cyfrowych i fizycznych kolekcjonerskich edycji obuwia sportowego, które swoją stylistyką nawiązuje do szeroko rozumianej branży gamingowej. Na instagramowym profilu firmy znajdziemy prace inspirowane m.in. konsolami dziewiątej generacji, Cyberpunkiem 2077, Among Us czy Apex Legends. Ale najnowsze dzieło tego zespołu może zadziwiać i szokować jednocześnie.

Twórcy postanowili nawiązać współpracę z zespołem NZXT i wspólnymi siłami stworzyć buty nawiązujące do jednej z najbardziej pożądanych kart graficznych ostatnich tygodni, RTX 3080 od NVIDII:

Na razie nie zdradzono zbyt wiele szczegółów na temat tego nietuzinkowego dzieła, ograniczono się jedynie do opublikowania krótkiego nagrania prezentującego ich działanie. Buty nie tylko wyposażono w podeszwę stylizowaną na obudowę karty RTX 3080 Founders Edition, we wnętrzu znajdziemy także rozbudowaną sekcję elektroniczną oraz system imitujący chłodzenie wodne od NZXT. Znalazło się tu nawet miejsce na niewielki, konfigurowalny wyświetlacz przypominający chłodzenie Kraken Z73. Posiadacz tego niezwykłego gadżetu będzie mógł wykorzystać oprogramowanie NZXT CAM, aby odtwarzać za jego pośrednictwem krótkie animacje GIF.

Istnieje znikoma szansa, że te buty będą nadawały się do chodzenia, głównie ze względu na rurki zamontowane w ich wnętrzu. To gadżet kolekcjonerski, który ma ozdobić półki miłośników gamingu.