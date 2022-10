Gangi Nowego Jorku - będzie serial. Martin Scorsese za kamerą!

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Miramax Television szykuje serial oparty na książce Gangi Nowego Jorku z 1927 roku, która opowiadała prawdziwa historię. Martin Scorsese, który wyreżyserował film Gangi Nowego Jorku z 2002 roku również oparty na tej książce, ma stanąć za kamerą pierwszych dwóch odcinków. Będzie także producentem wykonawczym.

Gangi Nowego Jorku - co wiadomo o serialu?

Za scenariusz ma odpowiada dramaturg Brett Leonard, który pisał serial Shantaram platformy Apple TV+. Według dziennikarza Deadline ma być to kompletnie nowa wizja na tę historię z nowymi bohaterami, których w filmie nie oglądaliśmy. Scenariusz podobno jest tak dobry, że Martin Scorsese w ogóle się nie wahał, by dołączyć do projektu.

Historia książki opowiada o tym, jak pod koniec XIX wieku doszło do konfrontacji rywalizujących ze sobą gangów w Nowym Jorku.

Pod koniec października producenci będą chcieli zaprezentować projektu potencjalnym kupcom. Wówczas dowiemy się, jaka platforma lub telewizja go przejmie i będzie go dystrybuować.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy przypadek, gdy Miramax chce zrobić serial Gangi Nowego Jorku. Studio planowało projekt w 2013 roku, który wówczas miał pokazać gangi nie tylko z Nowego Jorku, ale taż Chicago czy Nowego Orleanu. Celem było pokazanie narodzin zorganizowanej przestępczości w Ameryce. Wówczas też Martin Scorsese był związany z projektem, ale nigdy nie doszło do jego realizacji.