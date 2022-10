Gwiazda serialu Niepewne krytykuje Hollywood za chronienie Ezry Millera

fot. Warner Bros.

Issa Rae w rozmowie z Elle wypowiedziała się między innymi na temat związany z Ezrą Millerem. Zwróciła uwagę na to, jak przemysł filmowy dalej chroni przestępców. Przypomnijmy, że Miller został w ostatnim czasie dwukrotnie aresztowany na Hawajach, raz za zakłócenie porządku i nękanie, a raz także za włamanie. Lista wybryków Millera jest długa, a mimo to studio Warner Bros. dalej nie podjęło żadnych kroków w kontekście zbliżającego się widowiska The Flash, w którym Miller gra główną rolę.

Gwiazda serialu Niepewne w rozmowie z Elle powiedziała dodatkowo, że nie lubi wyciągania natychmiastowych wniosków, które mogą okazać się krzywdzące dla ocenianej osoby, ale jest niezwykle ważne, aby wszyscy "słuchali kobiet" w kontekście częstych nadużyć oraz przekraczania granic w stosunku do nich.

Będę szczera, to co dzieje się w przypadku Ezry Millera jest dla mnie mikrokosmosem Hollywood. Jest osoba, która jest recydywistą, która zachowuje się potwornie, a w przeciwieństwie do zamknięcia jej i jej produkcji, podejmuje się wysiłki mające na celu uratowanie ich filmu.

Zdaniem Rae to wyraźny przykład na to, do czego Hollywood posunie się, aby chronić siebie i przestępców, którzy są twarzami filmów za duże miliony dolarów. Chce, żeby kobiety nie musiały żyć w strachu, że szczere wypowiedzi na temat branży mogą zrujnować ich karierę.

Ezra Miller - napaści, kradzieże, zastraszanie i sekta

28 czerwca 2011 roku (w trakcie kręcenia filmu Charlie) Miller był pasażerem pojazdu, który został zatrzymany w Pittsburghu z powodu zepsutego światła. Policja odkryła u niego 20 g marihuany. Zarzuty zostały później wycofane, ale groziła mu kara w wysokości 600 dolarów za dwa wezwania za zakłócanie porządku publicznego. Miller skomentował to tak: "Nie wydaje mi się, żeby było konieczne ukrywanie faktu, że palę trawkę. To nieszkodliwa substancja ziołowa, która wyostrza zmysły i zrozumienie".

The Flash ma trafić do kin 23 czerwca 2023 roku.