Aktor z Harry'ego Pottera prostuje swoją wypowiedź. Nie chodziło mu o to, że film jest okropny

Gary Oldman w podcaście Happy Sad Confused stwierdził, że zagrał Syriusza Blacka "przeciętnie" w Harrym Potterze i żałuje, że nie przeczytał wcześniej książek. Podczas konferencji prasowej w Cannes, poświęconej jego nowemu filmowi Parthenope, postanowił jednak sprostować tamte komentarze. Powiedział, że nie zamierzał w ten sposób urazić żadnego fana. Po prostu, jako artysta, zawsze patrzy na swoje dzieło nieco bardziej krytycznie, inaczej przestałby się rozwijać.

Gary Oldman prostuje swoją wypowiedź o Harrym Potterze

Chciałem przez to powiedzieć, że tak jak każdy artysta, aktor czy malarz, jestem wyjątkowo krytyczny w stosunku do swojej pracy. Jeśli tak nie jest i jesteś zadowolony z tego, co robisz, to byłby dla mnie koniec. Gdybym obejrzał mój występ i pomyślał sobie: "Mój Boże, ależ jestem fantastyczny", to byłby naprawdę smutny dzień.

Gary Oldman dodał, że gdyby przeczytał wszystkie pięć książek przed wystąpieniem w filmach - dzięki czemu wiedziałby, jak rozwinie się ta postać - na pewno mógłby podejść do tego projektu nieco inaczej.

Więzień Azkabanu Kiedy zacząłem pracować przy Harrym Potterze, miałem tylko książkę- pojedynczą reprezentację tego, kim jest ten człowiek, jeden utwór w jego repertuarze Syriusza Blacka. I właśnie o to mi chodziło. To nie tak, że uważam, że ten film jest okropny, albo że ja byłem okropny. Po prostu chciałbym, by wydarzyło się to w trochę innych okolicznościach.

