Oscar Isaac, Kristen Stewart, Joaquin Phoenix i wiele innych celebrytów wzywają do zawieszenia broni w Gazie i Izraelu

fot. materiały prasowe

Hollywood nie odwraca wzroku od trwającej wojny między Izraelem a Hamasem. Powstał list otwarty adresowany do prezydenta Joego Bidena. To prośba o położenie kresu "niszczycielskim stratom i rozgrywającym się okropnościom" w obu państwach. Pod tym wezwaniem podpisało się ponad 50 aktorów, w tym Andrew Garfield, Oscar Isaac, Joaquin Phoenix oraz Kristen Stewart. Liczba nazwisk wciąż rośnie.

Hollywood - list otwarty wzywający do zawieszenia broni w Gazie

W liście opublikowanym przez organizację Artists 4 Ceasefire czytamy, że w ciągu zaledwie półtora tygodnia zginęło ponad pięć tysięcy osób. Zauważono, iż połowa mieszkańców Gazy to dzieci, a dwie trzecie są uchodźcami i ich potomkami zmuszonymi do ucieczki ze swoich domów. Do tej pory zrzucono ponad 6000 bomb na Gazę, w wyniku których średnio co 15 minut ginie jedno dziecko.

- Wierzymy, że każde życie jest święte, bez względu na wiarę czy pochodzenie etniczne. Potępiamy zabijanie palestyńskich i izraelskich cywilów.

List otwarty do prezydenta Stanów Zjednoczonym pojawił się po innym komunikacie żądającym zawieszenia broni w Izraelu i Gazie od organizacji Artists for Palestine UK. Oprócz tego, grupa żydowsko-amerykańskich pisarzy, artystów i naukowców także wzywa Bidena do położenia kresu tej wojnie.

Do tej pory w konflikcie Izrael-Hamas zginęło ponad 1300 Izraelczyków i prawie 3700 Palestyńczyków.

Po powrocie z Izraela, Biden podkreślił, że wsparcie tego kraju jest "niezbędne" dla bezpieczeństwa USA. Powiedział także, że rozmawiał z prezydentem Autonomii Palestyńskiej i powtórzył, iż naród palestyński nadal powinien mieć prawo "do godności i samostanowienia".