Quentin Tarantino podnosi morale żołnierzy Izraela w walce z Hamasem. Odwiedził bazy wojskowe

Quentin Tarantino odwiedził jedną z baz wojskowych Sił Obronnych Izraela w południowej części kraju, aby "podnieść morale" stacjonujących w niej żołnierzy w trakcie walki z Hamasem. O takim obrocie spraw dowiadujemy się z wpisu zamieszczonego na profilu Israel War Room w serwisie X (dawnym Twitterze), do którego dołączono zdjęcie 60-letniego reżysera Pulp Fiction, pozującego wraz z żołnierzami (ich twarze zostały rozmazane).

https://twitter.com/IsraelWarRoom/status/1712894020156858473

https://twitter.com/eha_news/status/1712847385619988559

Na tym jednak nie koniec. Obecność Tarantino w izraelskiej bazie wojskowej potwierdza także walcząca z antysemityzmem organizacja Stand With Us, która na Instagramie pokazała inne zdjęcie z wizyty reżysera. W dołączonym do niego wpisie czytamy:

Jasny moment w mrocznych czasach: legendarny filmowiec Quentin Tarantino okazał swoją solidarność z narodem izraelskim, składając niespodziewaną wizytę w południowym Izraelu, który został całkowicie zdewastowany przez Hamas w trakcie wciąż trwającej wojny terrorystycznej. Tam też zwiedzał bazy wojskowe i spotykał się z żołnierzami i mieszkańcami, wywołując w mediach społecznościowych falę selfie i filmów. Cóż za piękny sposób na okazanie wsparcia.

Krótki film pokazujący spotkanie Tarantino i izraelskiego fana pojawił się także na Tik Toku:

Istnieje powód, dla którego Quentin Tarantino wspiera Izrael

Według rozmaitych doniesień Quentin Tarantino mieszka w Tel Awiwie wraz z żoną, izraelską piosenkarką Danielle Pick, którą poznał w jej ojczyźnie w czasie kampanii promocyjnej filmu Bękarty wojny w 2009 roku. 5 lata temu para wzięła ślub i doczekała się dwójki dzieci.

W poprzednich wywiadach Tarantino zabierał już głos na temat życia w Izraelu:

Kocham ten kraj, a ludzie są tu naprawdę mili - także dla mnie. Wydają się podekscytowani samym faktem, że tu jestem…

Legendarny reżyser porównał też Tel Awiw do "mniejszej wersji Los Angeles ze wspaniałymi restauracjami, fajnymi barami i klubami". Dodał jednak, że nigdy nie nakręciłby filmu o Izraelu, który miałby posiadać polityczny charakter.

Szacuje się, że Hamas przetrzymuje nadal 199 izraelskich zakładników, w tym oficerów armii tego kraju. W odpowiedzi na atak z 7 października siły Izraela rozpoczęły szeroko zakrojone naloty na Strefę Gazy, w wyniku których wiele osób straciło życie - inne z kolei zostały wysiedlone ze swoich domów.

Ile postaci Quentin Tarantino uśmiercił w swoich filmach?

