Izrael: 12-letnia fanka Harry'ego Pottera i jej babcia znalezione martwe. Porwał je Hamas

Rząd Izraela potwierdził, że 12-letnia Noya Dan i jej babcia, 80-letnia Carmela, nie żyją. Obie kobiety wraz z czterema innymi członkami swojej rodziny zostały porwane przez bojowników Hamasu z położonego niedaleko granicy Izraela i Strefy Gazy kibucu Nir Oz. Chora na autyzm dziewczynka przebywała w nim jedynie w odwiedzinach. Była zagorzałą fanką Harry'ego Pottera; o jej uwolnienie apelowała autorka książek o małym czarodzieju, J.K. Rowling.

Na profilu państwa Izrael w serwisie X, który jest prowadzony przez tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pojawił się dziś wpis o następującej treści:

Z przykrością informujemy, że wczoraj odnaleziono ciała Noyi i jej babci Carmeli. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazywali dalej jej historię, by pomóc w sprowadzeniu jej do domu. Mamy złamane serce.

Gazeta Haaretz potwierdziła z kolei, że wiadomość o odnalezieniu przez izraelskich ciał kobiet została już przekazana ich rodzinie. Były one jednymi z ok. 200 zakładników, które Hamas uprowadził w trakcie rozpoczętego 7 października ataku terrorystycznego.

15 października na wspomnianym wcześniej koncie Izraela na platformie X pojawił się wpis, którego autorzy prosili Rowling o udostępnienie historii Noyi i Carmeli Dan. Dołączonego do niego zdjęcie, na którym dziewczynka stała w kostiumie przywodzącym na myśl świat Harry'ego Pottera i trzymającą w rękach hebrajskie wydanie książki o małym czarodzieju.

Ta piękna, 12-letnia, autystyczna dziewczynka została porwana ze swojego domu przez terrorystów Hamasu i zabrana do Gazy. Noya jest wrażliwa, uprzejma, zabawna i jest też wielką fanką Harry'ego Pottera.

Pisarka zdecydowała się pomóc. Na swoim koncie nie tylko udostępniła rzeczony wpis, ale i dołączyła do niego krótki komunikat:

Porywanie dzieci jest podłe i całkowicie nieuzasadnione. To zdjęcie przemówiło do mnie z powodów oczywistych. Oby Noya i wszyscy zakładnicy porwani przez Hamas wkrótce bezpiecznie wrócili do swoich rodzin.

Według izraelskich mediów atak Hamasu przeżyła matka Noyi - w momencie porwania jej córki przebywała ona 8 km dalej.