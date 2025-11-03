foto. materiały prasowe

49 mln dolarów. Tyle zebrano w weekend w amerykańskich kinach ze sprzedaży biletów. Jest to najgorszy wynik 2025 roku, spowodowany brakiem nowości na ekranach, co przełożyło się na mniejsze zainteresowanie wizytą w kinie w weekend związany z Halloween.

Jest to pokłosie najgorszego października w amerykańskich kinach od prawie 30 lat. Łącznie w całym miesiącu osiągnięto 425 mln dolarów wpływów. To najgorszy wynik od października 1997 roku, kiedy uzyskano 385 mln dolarów. W niechlubnych rekordach nie uwzględnia się roku 2020, gdy kina były zamknięte, a premiery filmów - opóźnione.

Gdyby nie ty - box office

Gdyby nie ty wygrywa w Ameryce Północnej z wynikiem 8,1 mln dolarów (razem 27,5 mln dolarów). Na świecie zbiera podobną kwotę - 8,2 mln dolarów, mając razem 23,3 mln dolarów. Sumując, na koncie jest 50,8 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów.

fot. materiały promocyjne

Czarny telefon 2 - box office

Drugie miejsce zajmuje horror Czarny telefon 2 w kolejnym weekendzie wyświetlania. Zebrał 8 mln dolarów w Ameryce Północnej (razem 61,4 mln dolarów). Na świecie osiąga 7,3 mln dolarów wpływów (razem 43,3 mln dolarów). Sumując, na koncie ma 104,7 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów.

Chainsaw Man: The Movie – box office

Podium zamyka anime Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc z wynikiem 6 mln dolarów (razem 30,7 mln dolarów). Na świecie sprzedaje się równie dobrze - 8,4 mln dolarów (razem 87,4 mln dolarów). Sumując, na koncie ma 139 mln dolarów przy budżecie 4 mln dolarów.