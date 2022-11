Gears of War - jest chętny do roli Marcusa Fenixa w filmie. Dave Bautista opublikował wymownego tweeta

fot. Microsoft

Niedawno Netflix poinformował, że rozszerzy uniwersum Gears of War o film aktorski oraz serial animowany przeznaczony dla dorosłych widzów. Szczegóły na temat tych projektów nie zostały jeszcze ujawnione (poza tym, że nad pracami czuwa studio The Coalition), ale wygląda na to, że znalazła się już osoba chętna do wcielenia się w głównego bohatera cyklu, Markusa Fenixa.

Dave Bautista, amerykański wrestler i aktor znany między innymi z ról w takich produkcjach, jak Blade Runner 2049, Strażnicy Galaktyki czy Diuna, wyraził na swoim twitterowym profilu chęć wzięcia udziału w filmie. Do wpisu załączył wideo, w którym mamy okazję zobaczyć go w charakterystycznym, znanym z serii gier pancerzu. Materiał oryginalnie zadebiutował w sieci przy okazji premiery Gears 5.

https://twitter.com/DaveBautista/status/1590837419791695872

Nie da się ukryć, że mógłby to być naprawdę trafny wybór. Bautista jest fanem marki, a także ma odpowiednie warunki fizyczne. Zdaniem wielu graczy byłby idealnym kandydatem do roli Markusa Fenixa.