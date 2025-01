Tak wygląda Myszka Miki w wersji aktorskiej. Ma harpun i będzie siać grozę w horrorze

fot. IMDb

Screamboat to kolejny horror, wykorzystujący fakt, że popularna postać z popkultury trafiła do domeny publicznej, więc można bezpłatnie tworzyć ekranowe przygody z jej udziałem. Projekt inspirowany jest filmem animowanym Willie z parowca, czyli pierwszym ekranowym wizerunkiem Myszki Miki, który w tamtym czasie nie był jeszcze tak rozpoznawalny jak jego późniejsza, ikoniczna wersja.

Screamboat - zabójca w pełnej okazałości

Opublikowano oficjalnie zdjęcie pokazujące postać zabójcy, czyli tytułowego Williego. Gra go David Howard Thornton, znany z roli klauna w serii Terrifier. Wygląd potwora został całkowicie stworzony metodami praktycznymi. Christian Cordella opracował wizerunek, a firma Quantum Creation go stworzyła.

fot. materiały prasowe

Steven LaMorte (The Mean One) jest reżyserem. Napisał również scenariusz z Matthew Garcią-Dunnem.

- Jestem podekscytowany, mogąc podzielić się nikczemną potworą myszą ze światem. Screamboat to mój sposób na oddanie hołdu Disneyowi, jednocześnie dodając do klasycznej historii twist z grozą i komedią. Oglądanie Davida Howarda Thorntona ożywiającego Williego z pomocą czarodziejów z Quantum Creation FX jest niesamowite – jest zabawny i morderczo rozrywkowy.

Screamboat - o czym jest film?

Historia opowiada o grupie ludzi z Nowego Jorku, których nocna podróż parowcem zmienia się w śmiertelną grę, gdy zabójcza mysz zaczyna brać ich na cel. Muszą połączyć siły, aby przetrwać i uciec potworowi.

Twórcy Screamboat idą szlakiem wytyczonym przez reżyserów hitu Puchatek: Krew i miód, w którym pojawił się inny ikoniczny bohater z bajek Disneya. Popularność horroru doprowadziła do stworzenia Puchatkowersum, w którym znajdą się także Piotruś Pan, Bambi, Pinokio i inni. Wszyscy morderczy bohaterowie pojawią się razem w filmie Poohniverse. Jednakże Screamboat nie jest z tym uniwersum powiązany.

Premiera światowa w kwietniu w kinach.