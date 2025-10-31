Gemina, czyli drugie Akta Illuminae Kristoffa i Kaufman już są

Vesper

Wiosną tego roku wydawnictwo Vesper wydało nową edycję powieści Illuminae - pierwszego tomu trylogii, której akcja toczy się w odległej przyszłości. Teraz przyszła pora na drugą część.

Drugi tom Akt Illuminae, trylogii Jaya Kristoffa i Amie Kaufman, przenosi czytelników na stację kosmiczną, która zostaje zaatakowana przez krwiożerczych obcych. Autorzy kreują młodych bohaterów z różnych warstw społecznych i wrzucają je w pełne dramatycznych i brutalnych zajść wydarzenia, ale jednocześnie zostawiają miejsce na szlachetne zachowania.

Na uwagę zasługuje też forma snucia opowieści - zarówno w Illuminae, jak i Geminie. W książkach mnóstwo jest niestandardowych rozwiązań graficznych i typograficznych, a całość przypomina niezwykłe dossier: tajne raporty wojskowe, e-maile, plany i schematy czy fragmenty kodów komputerowych.

Gemina została wydana w twardej oprawie i liczy 642 stron.

Przeprowadzka na stację kosmiczną na krańcu galaktyki miała oznaczać koniec życia towarzyskiego Hanny. Nikt jej jednak nie powiedział, że to może ją zabić…

Hanna jest rozpieszczoną córką kapitana stacji, Nik niechętnym członkiem niesławnej rodziny przestępczej. Podczas gdy para zmaga się z realiami życia na pokładzie najnudniejszej stacji kosmicznej w galaktyce, Kady Grant i Hypatia zmierzają prosto w kierunku Heimdall, niosąc wieści o inwazji Kerenzy.

Kiedy elitarny oddział uderzeniowy BeiTech atakuje stację, Hanna i Nik muszą wspólnie bronić swojego domu. Obcy drapieżcy zabijają mieszkańców stacji jednego po drugim, a awaria tunelu czasoprzestrzennego stacji oznacza, że ​​kontinuum czasoprzestrzenne może zostać rozdarte na pół jeszcze przed kolacją. Wkrótce Hanna i Nik nie walczą już tylko o własne przetrwanie. Los wszystkich na Hypatii – a być może i całego znanego wszechświata – leży w ich rękach.

Ale spokojnie. Oni wiedzą co robić. A przynajmniej mają taką nadzieję...

Bestseller „New York Timesa”, Gemina, to zapierająca dech w piersiach, fascynująca kontynuacja Illuminae – nowa przygoda opowiedziana z pomocą wciągającego dossier e-maili, krótkich wiadomości komunikatorów, tajnych plików, transkrypcji i schematów