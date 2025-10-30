Urodę przekuć w broń: powieść W wody kołysaniu już w sprzedaży

Vesper

Wydawnictwo Vesper wydało powieść, która powinna trafić w gusta czytelników fantasy i literatury young adult, a także mających słabość do realiów inspirowanych Chinami.

Powieść Ann Liang zatytułowana W wody kołysaniu to historia pięknej Xishi, która ma możliwość wykorzystania swej urody dla dobra własnego kraju. Wyszkolona na szpiega, będzie musiała zinfiltrować pałac władcy sąsiedniego królestwa. W jej misji nie zabraknie niebezpieczeństw, ale i zauroczeń.

W wody kołysaniu zostało wydane w twardej oprawie i z ilustrowanymi brzegami.

W wody kołysaniu - opis i okładka

Źródło: Vesper

Uroda Xishi jest postrzegana jako błogosławieństwo przez mieszkańców Yue – przekonanych, że najlepszym losem dziewczyny jest dobre wyjście za mąż i utrzymanie rodziny. Kiedy Xishi zwraca na siebie uwagę popularnego młodego doradcy wojskowego, Fanliego, ten daje jej rzadką okazję: wykorzystanie jej urody jako broni. Broni, która może obalić sąsiednie królestwo Wu, poprawić jakość życia jej ludu i pomścić morderstwo siostry. Wystarczy, że zinfiltruje wrogi pałac jako szpieg, uwiedzie ich niemoralnego króla i osłabi jego dwór od środka.

Wyszkolona przez Fanliego, między innymi w grze na instrumentach klasycznych oraz w ukrywaniu emocji, Xishi szlifuje swoją urodę niczym idealne ostrze. Wie jednak, że Fanli potrafi przejrzeć każde jej oszustwo, a ich wzajemne przyciąganie spala wszelkie kłamstwa.

Po wejściu do wrogiego pałacu Xishi znajduje się nieustannie pod czujnym okiem królewskich doradców, a sam król okazuje jej wielkie uczucie. Pomimo jego łagodności, czai się w nim okrucieństwo i Xishi dobrze wie, że nigdy nie wolno jej stracić czujności. Ale im wyżej Xishi wspina się po dworze Wu, tym głębszy upadek czeka ją i Fanliego – a jeśli zostanie zdemaskowana jako zdrajczyni, doprowadzi do upadku obu królestw.