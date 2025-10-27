Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Krew nad Jasną Przystanią: nowa powieść fantasy M.L. Wang nadchodzi

Pierwsza powieść fantasy M.L. Wang została w Polsce bardzo dobrze przyjęta. Jak będzie z Krwią nad Jasną Przystanią​? Przekonamy się niebawem, bo premiera tej książki już w środę.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  m.l. wang 
fantasy Vesper Krew nad Jasną Przystanią
Krew nad Jasną Przystanią Vesper
Reklama

Wydawnictwo Vesper przygotowało na koniec października kilka premier. Jedną z nich jest nowa powieść M.L. Wang - amerykańskiej autorka fantasy, znanej już z oferty wydawnictwa.  W zeszłym roku ukazała się dobrze przyjęta przez czytelników powieść M.L. Wang zatytułowana Miecz Kaigenu. Wydawca zachęcony sukcesem przygotował dla polskich czytelników nową powieść tej autorki zatytułowaną Krew nad Jasną Przystanią.

Tym razem autorka zabiera nas do Tiranu – otoczonego dzikimi plemionami, potężnego miasta-państwa, szczycącego się wysoką kulturą i rozwojem cywilizacyjno-technicznym. Do Tiranu zmierzają uchodźcy z całej okolicy – świat poza murami miasta jest skrajnie niebezpieczny. Ale los migrantów nie jest lekki, mogą liczyć jedynie na najgorszą robotę, a większość z nich mieszka w gettach. Tymczasem "prawdziwi" obywatele mogą pławić się w luksusie jaki zapewnia im zasilana magią technologia. Tym wspaniałym miastem rządzi Rada wspierana przez niezwykle wpływowych magów.

Tiran jest owszem postępowy, ale bez do pewnego stopnia. Kobiety są szanowane, jest pełne równouprawnienie, ale do pewnych spraw nie są dopuszczane. Na przykład do magii – nie żeby ktoś kobietom zabronił jej uprawiania, w niektórych prostszych zajęciach nawet świetnie się sprawdzają, ale zaklęcia wyższego rzędu wymagają pewnych predyspozycji, których im po prostu brakuje. To męska domena, to przecież oczywiste. Są liczne przypadki w historii miasta, które to potwierdzają.

Co innego na ten temat myśli Sciona – od dziecka marzy by dostać się do Wysokiego Magisterium na Uniwersytecie Magii i Przemysłu. Jest bardzo uparta, pracowita, inteligentna i utalentowana. W dodatku ma potężnego protektora – jednego z arcymagów, u którego pracuje i zdobywa szlify w sztuce magicznej. Jest on pod wielkim wrażeniem jej umiejętności i głęboko wierzy, że taki talent może przydać się w zespole magów-naukowców, przed którymi stoi bardzo ważne zadanie związane ze zwiększeniem ilości pozyskiwanej energii magicznej. Dzięki jego wpływom Sciona dopina swego, brawurowo zdaje egzamin i dostaje się na Uniwersytet. Co było do przewidzenia jej koledzy-akademicy bynajmniej nie podzielają opinii jakoby miałby być przydatna w ich zespole. Sciona jest jednak przyzwyczajona do tego, że w tym zawsze miała pod górkę, zaciska zęby i stara się robić swoje. Niestety zamiast wykwalifikowanego asystenta, przydzielają jej kogoś, kto nie ma pojęcia o magii, bo dotychczas pracował jako sprzątacz.

Krew nad Jasną Przystanią ukaże się 29 października. Książka zostanie wydana w twardej oprawie i z ilustrowanymi brzegami. Powieść liczy 528 stron.

Krew nad Jasną Przystanią - opis i okładka książka

Krew nad Jasną PrzystaniąŹródło: Vesper

Sciona Freynan z Tiranu, sierota od czwartego roku życia, zawsze miała więcej do udowodnienia niż jej koledzy. Przez dwadzieścia lat poświęcała każdą chwilę na studiowanie magii, napędzana szalonym pragnieniem osiągnięcia niemożliwego: zostać pierwszą kobietą przyjętą do Wysokiego Magisterium na Uniwersytecie Magii i Przemysłu. Udaje jej się to, niestety jej nowi koledzy są zdeterminowani, żeby sprawić, by poczuła się niemile widziana i – zamiast wykwalifikowanego asystenta – przydzielają jej… woźnego.

Ani Sciona, ani jej rówieśnicy nie zdają sobie sprawy, że jej małomówny przyboczny nie zawsze był woźnym. Dziesięć lat wcześniej był myśliwym zza magicznej bariery Tiranu, który stracił rodzinę podczas niebezpiecznej podróży z dzikich równin do miasta.

Na początku ich relacja – Sciony i Thomila – jest nieco burzliwa, jednak kiedy udaje im się porozumieć, poznać lepiej, a nade wszystko odrzucić wzajemne uprzedzenia, rozpoczynają zgodną współpracę i odkrywają starożytny sekret, który może zmienić praktykę magii na zawsze…

Źródło: Vesper

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  m.l. wang 
fantasy Vesper Krew nad Jasną Przystanią
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 1. Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) - 500 tys. USD za odcinek
-

Najgorsze historie z planów seriali. Nie jedzcie przy tym – niektóre są naprawdę obrzydliwe

2 Roszpunka
-
Plotka

Aktorka z serialu Biały Lotos faworytką do roli Roszpunki w Zaplątanych. O kogo może chodzić?

3 To: Witajcie w Derry
-

Niespodzianka na Halloween od HBO Max. 2. odcinek To: Witajcie w Derry pojawi się wcześniej

4 Okładka książki
-

Polska lektura szkolna dostanie ekranizację. Trwa casting do głównych ról

5 6. Plan ochrony konserwatorskiej rancza Yellowstone wejdzie w życie - John Dutton przedstawił swój plan Beth, że w ostateczności ranczo w całości zostanie przekazane państwu. Zgodnie z tą umową nikt nie mógłby niczego rozwijać na tych ziemiach, ani ich dzielić. Teren musiałby pozostać w naturalnym stanie. Tym samym Duttonowie zrzekliby się praw do rancza.
-

Taylor Sheridan odchodzi z Paramount. Twórca Yellowstone stworzy nowe seriale gdzie indziej

6 Instytut
-

Stephen King polecił swoje horrory na Halloween. Nowe To na liście filmów i seriali

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e04

Simpsonowie

s19e04

Zaklinacze koni

s19e04

Detektyw Murdoch

s2025e207

Moda na sukces

s16e04

Bob’s Burgers

s42e253

Ridiculousness

s42e254

Ridiculousness

s38e207

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Rincewind. Tom 2

28

paź

Książka

Rincewind. Tom 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Roberto Benigni
Roberto Benigni

ur. 1952, kończy 73 lat

Andrzej Mastalerz
Andrzej Mastalerz

ur. 1964, kończy 61 lat

Emilie Ullerup
Emilie Ullerup

ur. 1984, kończy 41 lat

John Cleese
John Cleese

ur. 1939, kończy 86 lat

Patrick Fugit
Patrick Fugit

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV