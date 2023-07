Gen V - w spin-offie The Boys nie zabraknie szokujących scen. Producent zapowiada rzeź

fot. Amazon Prime Video // zrzut z ekranu zwiastuna

Gen V to spin-off The Boys, którego historia skupi się na życiu młodych superbohaterów uczęszczających do ekskluzywnego college'u prowadzonego przez Vaught International. Studenci będą sprawdzać swoje fizyczne, seksualne i moralne granice, walcząc o jak najlepsze miejsce w uniwersyteckim rankingu.

Producentami wykonawczymi nowej produkcji są Seth Rogen i Evan Goldberg, którzy w rozmowie z magazynem Empire zapewnili, że zarówno w Gen V, nadchodzącym 4. sezonie The Boys i nowej serii animowanego serialu dla dorosłych Niezwyciężony znajdą się równie szokujące sceny, a widzowie powinni się spodziewać rzezi. Rogen zdradził kilka szczegółów o spin-offie.

Gen V ma w sobie naprawdę szalone g... Fakt, że [bohaterowie] są na studiach oraz są trochę młodsi, może sprawić, że będzie bardziej szokujący.

Przyznał, że w Amazon Prime Video nie mają żadnych ograniczeń, co do szaleństwa, które mogą pokazać na ekranie. To serial z najwyższą kategorią wiekową, co pozwala im robić, co tylko chcą. Jedyną przeszkodą mogą być rzeczy związane z naruszeniem prawa.

W przypadku The Boys może to wymagać jednej dodatkowej, pięciominutowej rozmowy telefonicznej, podczas której oni mówią: "Naprawdę?", a ty mówisz: "Naprawdę". Są inne rzeczy, o których rozmawiasz godzinami przez telefon, które są o wiele mniej interesujące niż to.

fot. Prime Video

W obsadzie produkcji znajdują się Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert i Jason Ritter. W serialu zagra też Patrick Schwarzenegger, który wcieli się w superbohatera o pseudonimie Golden Boy.

Gen V - dokładna data premiery nie została podana. Prawdopodobnie serial trafi na platformę Amazon Prime Video w 2023 roku.