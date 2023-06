The Boys - premiera 4. sezonu opóźniona. Jaki powód?

fot. Amazon Prime Video

W kwietniu zakończyły się zdjęcia do 4. sezonu The Boys - obecnie trwa postprodukcja. Choć nie podano jego daty premiery to widzowie niestety poczekają dłużej na nowe odcinki serialu, które trafią na Amazon Prime Video. Wszystkiemu winny jest strajk scenarzystów.

Sytuację wyjaśnił na swoim Twitterze Eric Kripke, który jest współtwórcą i producentem wykonawczym The Boys. Najpierw napisał, że nowy sezon pojawi się w zależności od tego, jak długo potrwa strajk. Zachęcił też swoich czytelników do nacisków na studia filmowe, żeby zawarli uczciwą umowę z twórcami. Potem podzielił się grafiką z płatkami śniadaniowymi od Deepa, która nie zostanie wykorzystana w nadchodzącej serii, ale poprawiła im humor.

Później Kripke został jeszcze zapytany przez jednego z użytkowników, dlaczego potrzebna jest pomoc scenarzystów przy postprodukcji, skoro zdjęcia już jakiś czas temu się zakończyły. Twórca zdradził, jaką rolę odgrywają scenarzyści w tej wykończeniowej fazie pracy nad serialem:

Jest sporo dialogów, które piszemy w postprodukcji, a aktorzy wracają na nagrania (tzw. ADR), aby pomóc wypełnić luki fabularne lub wyjaśnić puentę. Będziemy również wspólnie redagować dialogi na różne sposoby, aby je "napisać na nowo". Pisanie [scenariusza] odbywa się na każdym etapie procesu [produkcji].

Wyjaśnimy, że ADR (automatyczne zastępowanie dialogów) służy do poprawy jakości dźwięku dialogów po zakończeniu zdjęć, co jest standardową procedurą.

Do swoich ról w 4. sezonie powrócą Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Laz Alonso i Karl Urban. W obsadzie nadchodzącego sezonu pojawią się nowe twarze. Zagrają w nim m.in. Rosemarie DeWitt, która sportretuje matkę Hughiego, Rob Benedict, Elliot Knight, Susan Heyward (zagra Sister Sage) oraz Valorie Curry (jako Firecracker). Ponadto do roli ojca Hughiego powróci Simon Pegg.

The Boys - trzy pierwsze sezony są dostępne na platformie Prime Video.