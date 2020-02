Gene Reynolds nie żyje. Współtwórca M*A*S*H miał 96 lat

Gene Reynolds, filmowiec, który współtworzył M*A*S*H ​​oraz wyreżyserował i wyprodukował wiele innych seriali, odszedł w poniedziałek w Providence St. Joseph Medical Center w Burbank. Miał 96 lat. W młodości sam zajmował się aktorstwem, które kontynuował jeszcze w latach 50. W latach 1993-97 był przewodniczącym Stowarzyszenia Reżyserów Amerykańskich (DGA). 24 razy nominowany do nagrody Emmy, przy czym otrzymał ją sześciokrotnie, w tym m. in. za wspomniany serial M*A*S*H.

Pracę po drugiej stronie kamery rozwinął pisząc dla NBC western Tales of Wells Fargo (1958-61), wkrótce zaczął reżyserować odcinki seriali telewizyjnych takich jak: Leave It to Beaver, Alfred Hitchcock Presents, The Andy Griffith Show - z udziałem młodego Rona Howarda - i wiele innych.

W reżyserii zawsze szukam odrobiny humanitarności - czegoś, co jest prawdziwe - powiedział Reynolds w wywiadzie dla TV Academy Foundation z 2000 roku. - To może być coś małego. Może to być ręka na ramieniu. Dodatkowe spojrzenie na kogoś, na kim ci zależy i tak dalej. Ułamek. Czyjaś reakcja. Szukam człowieczeństwa. A ono łączy się z komedią i dramatem.

Szef DGA, Thomas Schlamme, powiedział dzisiaj:

Wpływ Gene'a na współczesne Stowarzyszenie Reżyserów Amerykańskich był znaczący i trwały. Stowarzyszenie było jego pasją. Był natchniony swoimi przekonaniami i oddany do końca.