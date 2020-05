Genialna przyjaciółka - będzie nowy sezon. Dare Me skasowane

Genialna przyjaciółka będzie mieć 3. sezon. HBO podjęło decyzję o zamówieniu serii, która będzie oparta na kolejnej książce z cyklu, na podstawie którego serial powstaje. Tom nosi tytuł Those Who Leave and Those Who Stay.

Amerykańska stacja USA Network podjęła decyzję o skasowaniu serialu Dare Me po emisji pierwszego sezonu. Serial zebrał solidne recenzję i był współprodukowany przez Netflixa, który dystrybuował go poza USA. Powodem skasowania jest zmiana strategii telewizji, która chce skupić się na programach rozrywkowych. Nadal będą tworzyć seriale fabularne, ale będą to pojedyncze projekty traktowane jako wielkie wydarzenia.

Czytamy, że studio UCP, które produkowało Dare Me, ma zamiar szukać nowego domu dla serialu. Nie jest wykluczone, że Netflix przejmie ten projekt, bo w podobnych sytuacjach, gdy współproducent rezygnował, tym to właśnie się kończyło.