Genialna przyjaciółka zbliża się do końca. Zwiastun finału serialu HBO

fot. Max

Genialna przyjaciółka to serial oparty na bestsellerowej serii książek Eleny Ferrante, który przedstawia losy Eleny Greco i jej najważniejszej przyjaciółki w życiu, Raffaelli "Lili" Cerullo. Po pierwszym spotkaniu w Neapolu w latach 50., ich historia rozwija się na przestrzeni sześciu dekad. Czwarty, finałowy sezon zagłębia się w ich życie bohaterek w późnych latach 80., gdzie muszą one zmierzyć się z obowiązkami macierzyńskimi i zawodowymi, wśród zdrad, gróźb, zaginięć i klęsk żywiołowych. Jednocześnie, Elena i Lila znów zamieszkają w tej samej okolicy, co wprowadzi nowe wyzwania do ich skomplikowanej relacji. Zobaczcie zwiastun opublikowany przez HBO.

Genialna przyjaciółka: sezon 4 - zwiastun

Genialna przyjaciółka: sezon 4 - obsada, produkcja, premiera

Do obsady należą również Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso), Edoardo Pesce (Michele Solara) i Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota).

Za kamerą stoi Laura Bispuri. Serial jest koprodukcją HBO i włoskiej stacji telewizyjnej RAI. Producentami wykonawczymi są Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia, Laura Paolucci oraz Guido De Laurentiis.

4. sezon Genialnej przyjaciółki zadebiutuje 9 września w Stanach Zjednoczonych. Najpewniej debiut w Polsce odbędzie się dzień później na platformie streamingowej Max oraz stacji telewizyjnej HBO.